2022 Asya Oyunları'nda Hangi Video Oyunları Olacak?

Asya Olimpiyat Konseyi (OCA), 2022 Asya Oyunları'nda e-sporcuların ilk kez madalya ile ödüllendirileceğini ve etkinlikte yer verilecek 8 adet video oyununu duyurdu. Peki, e-sporcu yarışmacıların hangi video oyunlarını oynayarak rakipleri ile mücadele etmesi bekleniyor?

OCA Genel Müdürü Husain Al-Musallam, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu duyurunun bütün katılımcılara eleme etaplarından önce hazırlanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için yeterli zaman vermesini umuyoruz. Hem e-spor meraklıları hem de normal seyirciler için harika anlar vadeden yüksek düzeyde bir rekabet ortamı için tüm doğru kutuları işaretlediğimize inanıyorum."

2022 Asya Oyunları'nda Yer Alacak Video Oyunları

Arena of Valor Asian Games Version Dota 2 Dream Three Kingdoms 2 EA Sports FIFA HearthStone LoL (League of Legends) PUBG Mobile Asian Games Version Street Fighter V

Asya Oyunları, her 4 yılda bir düzenlenen ve Asya'dan gelen sporcuların çeşitli spor dallarında madalya kazanmak için birbirleri ile yarıştığı kıtasal etkinlikler olarak biliniyor. Olimpiyatlara çok benzese de ondan farklı olarak yarışmacıların sadece Asya'da yaşama zorunluluğu bulunuyor.

Video oyunları geçmişte bu etkinliklerin bir parçası olsa da etkinlikler sırasında kazanılan madalyalar ülkelerin toplam madalyalarına dahil edilmiyordu fakat 2022 Asya Etkinlikleri'nde bir ilk gerçekleşecek ve oyuncular gerçek bir madalya kazanmış olacak. Büyük etkinliklerin 2022 yılının eylül ayı içerisinde Çin'in Hangzhou kentinde başlayacak ve aynı ayın sonuna kadar devam edecek.

Etkinliği ilgi çekici kılan nokta ise dünyanın dört bir yanında oynanan, rekor üzerine rekor kıran battle royale oyununun e-sporcu yarışmacıların oynaması gereken video oyunları arasında yer alması oldu. PUBG Mobile'ın Asya sürümünü oynayacak yarışmacılar, hayatta kalan son kişi olmaya çalışırken kıyasıya bir mücadele verecek ve ödülün sahibi sadece ve sadece sona kalan kişi olacak.

Listede oyunun genel versiyonun değil, Asya versiyonunun yer alması da video oyununun orijinalinin Çin'de yasaklı olmasından kaynaklanıyor. Bu, oyuncuların kafasını her ne kadar karıştırmış olsa da büyük bir olasılıkla video oyununun Çin sürümü olan Game for Peace'in oynanacaktır.