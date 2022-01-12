2022 Citroen C5 Aircross Tanıtıldı!

Citroen, popüler orta boy C5 Aircross SUV'nin modernize edilmiş ve yeni dokunmatik ekrandan yararlanan revize edilmiş bir versiyonunu tanıttı. 2022 Citroen C5 Aircross, 2018'de Fransız firmasının en büyük SUV'si olarak piyasaya sürüldü ve o zamandan beri 260.000'den fazla üretim sayısıyla dikkatleri üzerine çeken bir model oldu. İşte yeni 2022 Citroen C5 Aircross hakkında merak edilen tüm detaylar!

2022 Citroen C5 Aircross Yeni Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Duyurulan değişikliklerin çoğu aracın tasarımını kapsayan değişiklikleri içeriyor ve ön uç, yakın zamanda güncellenen C3 Aircross ve büyük C5X'te görülen unsurlardan ilham alınarak tekrar dizayn edilmiş. Bu değişikliklere hem Citroen'in chevron logosu hem de keskin yeni LED farlara giren akıllı yeni bir ızgara eşlik ediyor. Yeni alt koruma plakaları da araca daha sağlam bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor.

Yeni bir 18 inç alaşım jant tasarımı da varken müşteriler, ön hava girişlerine ve alt kapı kaplamasına iki tonlu bir görünüm kazandıran renk paketleri ile gelişmiş kişiselleştirmeden yararlanmaya devam edebilecek. İçeride, C5 Aircross, yeni kısayol düğmeleri sayesinde gelişmiş ergonomi sunduğu söylenen 10 inçlik daha büyük bir dokunmatik ekrana sahip. Daha yüksek özellikli modeller ayrıca özelleştirilebilir 12,3 inç dijital gösterge panelinden yararlanacak.

Citroen ayrıca, markanın daha fazla rahatlık sunan en yeni "Gelişmiş Konforlu Koltukları"nı getiren bu güncellenmiş modelle konfora öncelik vermeye devam ediyor. Koltuklar yeni desenlere sahipken, Alcantara ve delikli deri malzeme seçeneği de bulunuyor. C5 Aircross, eski modellerine nazaran daha yüksek kaliteli malzemelerle modernize edilmiş.

Otomatik versiyonlarda, geleneksel vites kolunun yerine küçük bir vites seçici de yerleştirilmiş ve böylece ekstra kabin alanı açılarak daha ferah bir iç tasarım yoluna gidilmiş.

C5 Aircross'un toplam üç farklı seçeneği bulunacak. Bunlar; benzinli, dizel motorlu ve 34 mile kadar elektrikli menzil sunan bir plug-in hibrit versiyon. Citroen, güncellenmiş C5 Aircross'un yılın ortasında satışa sunulacağını açıkladı. Otomobilin henüz Türkiye fiyatı resmiyet kazanmış değil. Peki siz 2022 Citroen C5 Aircross hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.