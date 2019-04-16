2022'den Sonra Otomobillerde Zorunlu Hız Sınırı Olacak

Avrupa Parlamentosu, hız sınırı konusunda örnek bir kararın altına imza attı. Parlamento, Mayıs 2022 tarihinden sonra yeni araçlarda zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını öngören düzenlemeyi onay verdi.

Strazburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorunlu hale getirecek yeni kuralları, 30 ret oyuna karşılık 578 kabul oyuyla kabul etti.

Düzenleme uyarında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Mayıs 2022’den itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılmasının zorunlu olacağı belirtildi. Ayrıca, araçlara, trafik kazalarının daha ayrıntılı ve kolay incelenmesi için sürüş verilerinin kaydedileceği kara kutular yerleştirilmesi gerektiği alınan kararlar arasında yerini aldı.

Karayollarında ölümlü kazaların azaltılması, aşırı hız sebebiyle oluşan can kayıplarının engellenmesi, yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği Konseyi’nin alınan kararlı onaylaması gerekiyor.