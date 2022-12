2022 Dünya Kupası Finaline Damgasını Vuran Tüm Olaylar (Nusret İçerir)

2022 Dünya Kupası, ikonikleşen yaz aylarının aksine kış aylarında Katar'da gerçekleşti ve turnuva, sıradan bir turnuvanın aksine birçok hikâyeyi içerisinde barındırıyordu. Messi'nin Arjanin milli takımıyla mutlu sona ulaştığı gecenin ardından finale pek çok olay damga vurdu.

Arjantin için Dünya Kupası'nı bu denli önemli kılan şey Messi'nin kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmamasıydı. Birçoğunun favorisi olarak gözükse de kâğıt üstünde pek de favori sayılmayan Arjantin, Mbappe'nin benzersiz 3 gollük performansına rağmen kupaya uzanmayı başardı.

Messi nihayet koleksiyonundaki eksik kupayı tamamlarken, misyonunu tamamlamadığını ve milli takımdan emekli olmayı düşünmediğini söyledi. Bu da Messi'nin en az 1 veya 2 turnuvada daha yer alma ihtimalin artırıyor.

Nusret her zaman olduğu gibi spot ışıklarının önüne kendini atmayı başardı. Finalin ardından Arjantin milli takımıyla birlikte kupa törenindeki yerini alan Nusret, yıldız oyuncularla birlikte fotoğraf çektirdi. Di Maria ile çektirdiği fotoğraf esnasında kupayı tokatlayan isim, yalnız başına da kupayla kameranın karşısına geçti.

Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt