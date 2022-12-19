2022 Dünya Kupası Finaline Damgasını Vuran Tüm Olaylar (Nusret İçerir)
2022 Dünya Kupası geçtiğimiz akşamki finalin ardından geride kaldı. Finale pek çok olay damga vurdu. İşte detaylar!
2022 Dünya Kupası, ikonikleşen yaz aylarının aksine kış aylarında Katar'da gerçekleşti ve turnuva, sıradan bir turnuvanın aksine birçok hikâyeyi içerisinde barındırıyordu. Messi'nin Arjanin milli takımıyla mutlu sona ulaştığı gecenin ardından finale pek çok olay damga vurdu.
Messi Koleksiyonundaki Eksik Kupayı Tamamladı
Arjantin için Dünya Kupası'nı bu denli önemli kılan şey Messi'nin kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmamasıydı. Birçoğunun favorisi olarak gözükse de kâğıt üstünde pek de favori sayılmayan Arjantin, Mbappe'nin benzersiz 3 gollük performansına rağmen kupaya uzanmayı başardı.
Messi nihayet koleksiyonundaki eksik kupayı tamamlarken, misyonunu tamamlamadığını ve milli takımdan emekli olmayı düşünmediğini söyledi. Bu da Messi'nin en az 1 veya 2 turnuvada daha yer alma ihtimalin artırıyor.
Nusret Finalin Ardından Sahnedeydi
Anlam veremedik ama Nusret de kaldırdı. pic.twitter.com/FBYbOyx2hu— Çift Turnike (@cifturnike) December 18, 2022
Nusret her zaman olduğu gibi spot ışıklarının önüne kendini atmayı başardı. Finalin ardından Arjantin milli takımıyla birlikte kupa törenindeki yerini alan Nusret, yıldız oyuncularla birlikte fotoğraf çektirdi. Di Maria ile çektirdiği fotoğraf esnasında kupayı tokatlayan isim, yalnız başına da kupayla kameranın karşısına geçti.
Messi, Nusret'i Tanımadı
Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt— Z Bo (@zekedabolina) December 18, 2022
Messi'nin Nusret'i tanımadığı anlar da dikkatlerden kaçmadı. Tek tek yıldız isimlerle fotoğraf çektiren Nusret, Messi'ye de aynı talebi ilettiğinde yıldız oyuncu Nusret'e yüz vermedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk Selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk, Katar’da bir araya geldiler. pic.twitter.com/7zX5VfJhh2— Pusholder (@pusholder) December 18, 2022
Katar'daki finale damga vuran olaylardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk'ın selamlaşması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Elon Musk ile Twitter Blue için bir araya geleceğini açıklamıştı. Katar'daki finalde bir araya gelen ikilinin selamlaşması dikkatlerden kaçmadı.
Fransa'da Olaylı Gecede 227 Kişi Tutuklandı
Dünya Kupası finalini kaybetmelerinin ardından Fransa'da olaylı bir gece yaşandı. Yenilgi sonrası taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle 227 kişi gözaltına alındı. Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'yi basan ve polise havai fişek ve şişeler fırlatan kalabalığı ise güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla dağıttı.
KFC, Finali Fırsata Çevirdi
December 18, 2022
Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda finale kalan Arjantin-Fransa finali karşılaşması sonucunda kupayı Arjantin'in alması üzerine KFC'nin kupayla ilgili yaptığı paylaşım da kısa sürede viral oldu. Kupayı KFC tavuğuna çeviren KFC hesabının paylaşımı dikkat çekti.
Speed'siz Dünya Kupası Finali Olmaz
Bro has 3 jerseys on 😭— Speedy Updates (@SpeedUpdates1) December 18, 2022
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Speed turnuva boyunca dâhil olduğu olaylarla ilginç görüntülere sahne olurken, finalde de giymiş olduğu 3 forma ile herkesi güldürmeyi başardı.
Dünya Kupası'nda Nevzat Aydın Laneti: Formasını Giydiği Takım Kaybediyor!
Yemeksepeti'nin eski CEO'luğu görevini yürüten girişimci Nevzat Aydın, futbol fanatiği olmasıyla tanınıyor.
Dünya Kupası Uygulamalarını İndirenlere Dikkat: Veri İhlali Endişesi!
AB veri koruma yetkilileri, Dünya Kupası için Katar'ı ziyaret eden futbol taraftarlarının, etkinliğin resmî uygulamalarını iPhone'larına veya diğer cihazlarına indirmemeleri veya yüklememeleri gerektiğini çünkü bunları kullananlar için büyük gizlilik riski oluşturduklarını iddia ediyor.
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