2022 Dünya Kupası Finaline Damgasını Vuran Tüm Olaylar (Nusret İçerir)

2022 Dünya Kupası, ikonikleşen yaz aylarının aksine kış aylarında Katar'da gerçekleşti ve turnuva, sıradan bir turnuvanın aksine birçok hikâyeyi içerisinde barındırıyordu. Messi'nin Arjanin milli takımıyla mutlu sona ulaştığı gecenin ardından finale pek çok olay damga vurdu.

Messi Koleksiyonundaki Eksik Kupayı Tamamladı

Arjantin için Dünya Kupası'nı bu denli önemli kılan şey Messi'nin kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmamasıydı. Birçoğunun favorisi olarak gözükse de kâğıt üstünde pek de favori sayılmayan Arjantin, Mbappe'nin benzersiz 3 gollük performansına rağmen kupaya uzanmayı başardı.

Messi nihayet koleksiyonundaki eksik kupayı tamamlarken, misyonunu tamamlamadığını ve milli takımdan emekli olmayı düşünmediğini söyledi. Bu da Messi'nin en az 1 veya 2 turnuvada daha yer alma ihtimalin artırıyor.

Nusret Finalin Ardından Sahnedeydi

Anlam veremedik ama Nusret de kaldırdı. pic.twitter.com/FBYbOyx2hu — Çift Turnike (@cifturnike) December 18, 2022

Nusret her zaman olduğu gibi spot ışıklarının önüne kendini atmayı başardı. Finalin ardından Arjantin milli takımıyla birlikte kupa törenindeki yerini alan Nusret, yıldız oyuncularla birlikte fotoğraf çektirdi. Di Maria ile çektirdiği fotoğraf esnasında kupayı tokatlayan isim, yalnız başına da kupayla kameranın karşısına geçti.

Messi, Nusret'i Tanımadı

Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt — Z Bo (@zekedabolina) December 18, 2022

Messi'nin Nusret'i tanımadığı anlar da dikkatlerden kaçmadı. Tek tek yıldız isimlerle fotoğraf çektiren Nusret, Messi'ye de aynı talebi ilettiğinde yıldız oyuncu Nusret'e yüz vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk Selamlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk, Katar’da bir araya geldiler. pic.twitter.com/7zX5VfJhh2 — Pusholder (@pusholder) December 18, 2022

Katar'daki finale damga vuran olaylardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk'ın selamlaşması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Elon Musk ile Twitter Blue için bir araya geleceğini açıklamıştı. Katar'daki finalde bir araya gelen ikilinin selamlaşması dikkatlerden kaçmadı.

Fransa'da Olaylı Gecede 227 Kişi Tutuklandı

Dünya Kupası finalini kaybetmelerinin ardından Fransa'da olaylı bir gece yaşandı. Yenilgi sonrası taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle 227 kişi gözaltına alındı. Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'yi basan ve polise havai fişek ve şişeler fırlatan kalabalığı ise güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla dağıttı.

KFC, Finali Fırsata Çevirdi

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda finale kalan Arjantin-Fransa finali karşılaşması sonucunda kupayı Arjantin'in alması üzerine KFC'nin kupayla ilgili yaptığı paylaşım da kısa sürede viral oldu. Kupayı KFC tavuğuna çeviren KFC hesabının paylaşımı dikkat çekti.

Speed'siz Dünya Kupası Finali Olmaz

Bro has 3 jerseys on 😭

pic.twitter.com/59JxVEqJWq — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) December 18, 2022

Speed turnuva boyunca dâhil olduğu olaylarla ilginç görüntülere sahne olurken, finalde de giymiş olduğu 3 forma ile herkesi güldürmeyi başardı.