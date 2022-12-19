Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na Katılan Seyirci Sayısı Açıklandı

Bu yıl ikonikleşen yaz aylarının dışına çıkılarak kış aylarında Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, geçtiğimiz gece oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi ve Messi'li Arjantin mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Turnuvanın Katar'da düzenlenmesi pek çok olayı beraberinde getirse de iyisiyle kötüsüyle bir turnuva daha geride kaldı ve bugünKatar'ın resmi ajansı QNA, 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada Katar'a kaç milyon ziyaretçinin geldiğini açıkladı.

Dünya Kupası'nı Stadyumdan 3,4 Milyon Kişi Takip Etti

Yaklaşık 1 ay süren turnuvada 1,4 milyon kişinin Katar'a geldiği, yaklaşık 3,4 milyon kişinin ise maçları stadyumdan izlediği açıklandı. Bu veriye göre maç başı seyirci ortalaması 53 bin olarak açıklanırken, ortalama seyirci kapasitesi ile %96 olarak belirtildi.

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, böylesine büyük uluslararası organizasyonlar için beklenenden daha görkemli bir turnuva düzenlediklerini düşündüğünü söyledi.

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