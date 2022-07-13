2022'nin En Büyük Dolunayı Bu Gece Görülebilecek

2022'nin en büyük dolunaylarından biri bu gece görünecek. Bu yılın üçüncü dolunayının geceyi âdeta süslemesi bekleniyor. Bir nedenden dolayı bu gece gerçekleşecek dolunaya Süper Ay adı veriliyor.

Bu geceki dolunayı Süper Ay yapan şeyi NASA açıklıyor. Tanım gereği Süper Aylar, "Dolunay, Ay'ın eliptik yörüngesinde Dünya'ya en yakın yaklaşımı ile çakıştığında, yerberi olarak bilinen bir nokta" meydana geliyor. Dünya etrafındaki her 27 günlük yörüngede Ay, Dünya'dan yaklaşık 226.000 mil (363.300 km) olan yerberisine ve Dünya'dan yaklaşık 251.000 mil (405.500 km) olan en uzak noktasına ve zirvesine ulaşır.

Bu nedenle Süper Aylar, bir dolunay yerberisinin en az %90'ına geldiğinde gerçekleşir. NASA'ya göre Süper Aylar genel olarak, Ay'ın Dünya'dan en uzak noktasında olduğu zamana göre %17 daha büyük ve %30 daha parlak görünüyor. Süper Aylar, çoğu dolunaydan da biraz daha büyük ve daha parlaktır. Sırf daha büyük ve daha parlak olduğu için onu çıplak gözle görebileceğiniz anlamına gelmez, bu nedenle imkânınız varsa dürbün, Ay'ı incelemenize yarayacak önemli araçlardan biri olabilir.

Dolunayı Fotoğraflamak İsteyenler İçin NASA'nın İpuçları

Eğer bu önemli olayı yakalamak için bazı fotoğrafçılık ipuçları arıyorsanız NASA bazı kullanışlı ipuçlardan da bahsetti.

Ay'ı izlemek için en iyi zamanlar ayın doğuşu ve batışı olacak. Bunlar için yaşadığınız şehre göre olan doğuş ve batış saatlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz yer bulutluysa endişelenmenize gerek yok. Ay, Cuma sabahının erken saatlerine kadar yaklaşık üç gün boyunca dolunay olarak bulunacak, bu nedenle birçok defa görüntüleme fırsatınız olacak. Son olarak bu, yılın son Süper Ay'ı da değil. 11 Ağustos gecesi bu yılki dörtlü setin son Süper Ay'ı olacak.