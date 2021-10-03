2022 iPad Air'de OLED Bekleyenlere Kötü Haber

2022 iPad Air LCD ekranla geliyor. Daha önceki sızıntılar Apple'ın OLED ve mini LED teknolojilerine geçiş yaptığını iddia ediyordu. Ancak ABD'li üreticinin performans ve maliyet gereksinimleri yüzünden tekrardan LCD'ye döneceği aktarıldı.

Raporlar, Apple'ın önümüzdeki yıl OLED ekranlı bir iPad Air çıkaracağını öne sürse de, artık durum böyle görünmüyor. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yeni bir yatırımcı notuna göre, Apple 2022'de LCD teknolojisine bağlı kalmayı planlıyor.

OLED paneller, geleneksel LCD paneller ile kıyaslandığında çok daha başarılı renk üretimi sağlarlar. Her iki panel arasındaki farkı genellikle siyahların derinliği ile fark ederiz. Buna ek olarak piksel aydınlatması sayesinde bazı senaryolarda daha batarya dostu oldukları da söylenebilir.

2022 iPad Air LCD ekrana sahip olacak

Kuo, Apple'ın Mart ayında iPad Air'i OLED'e geçirme planlarını bildirmiş, mini LED teknolojisinin ise daha yüksek fiyatı ve yanmaya karşı daha iyi koruması nedeniyle üst seviye Pro cihazlar için ayrılacağını açıklamıştı.

Ancak yeni raporda Kuo, şirketin performans ve maliyet gereksinimlerini karşılayamadığı için 2022'de OLED iPad Air geliştirme planlarını iptal ettiğini söyledi. Bu nedenle Kuo, iPad Air'in 2022'de TFT-LCD teknolojisini kullanmaya devam etmesini bekliyor.

Apple, ilk olarak bu yılın başlarında piyasaya sürülen 12.9 inç iPad Pro'da mini LED teknolojisini benimsedi ve yakında çıkacak olan 14 inç ile 16 inç MacBook Pro'lara da gelmesi bekleniyor. Kuo'ya göre Apple, 2022'de mini LED'li 11 inç iPad Pro'yu da piyasaya sürecek.

Analist raporunda ayrıca "daha hafif, daha ince ve katlanabilir tasarımların önümüzdeki 3-5 yıl içinde tablet tipi ürünler için uzun vadeli ana trendler olacağını" söylüyor. Apple'ın, tablet tipi ürünler için yeni ekran teknolojileri araştırmaya ve geliştirmeye devam ettiği bildiriliyor, ancak daha fazla ayrıntı şimdilik belirsiz.

Son olarak MacBook Pro ve MacBook Air'in yakında mini LED'e geçeceği beklentilerine ilişkin olarak Kuo, MacBook'ların öngörülebilir gelecekte mini LED'in ana taşıyıcısı olacağını söylüyor. Kuo, Mart ayında Apple'ın 2022'de MacBook Air'e mini LED ekleyebileceğini de bildirdi.

Peki siz Apple'ın maliyetleri gerekçe göstererek OLED iPad Air'i tercih etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.