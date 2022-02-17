2022 Model Porsche Macan T Tüm İhtişamıyla Görücüye Çıktı!

Porsche, markanın bebek SUV'sinin hafif, sürücü odaklı bir versiyonu olarak tasarlanan Porsche Macan T adlı yeni bir Macan çeşidini piyasaya sürdü. BMW X3 rakibinin en hafif yinelemesine dayanan bu model önceki tüm Porsche SUV'lardan daha fazla hassasiyet ve çeviklik sunmak için tasarlanmış yeni süspansiyon ayarlarına sahip. İşte detaylar!

2022 Model Porsche Macan T Özellikleri ve Fiyatı

Ön tampondaki metalik gri vurgular, kapı aynaları, yan kanatlar ve tavan spoyleri de dahil olmak üzere çok sayıda dış değişiklik T paketinin bir parçası olarak geliyor. Rozetler de gri bir ton alırken, egzoz boruları ve yan cam çerçeveleri parlak siyaha boyanmış. Karartılmış tema, Macan S'den ödünç alınan 20 inçlik koyu renkli titanyum jantlarla devam ediyor.

İçeride, spor koltuklar siyah deri döşeme ve Sport-Tex eklentilerle süslenmiş, koltuk başlıkları kabartmalı Porsche armasına sahip. Ön konsolun üzerinde sportif bir kronometre yer alıyor ve benzersiz siyah "Macan T" eşik plakaları da yerleştirilmiştir. Bilgi-eğlence sistemi değişmedi - Macan T, standart olarak uydu navigasyonunu içeren Porsche'nin PCM yazılımı ile yüklenen aynı 10,9 inç dokunmatik ekrana sahip.

Kullanım adına, Porsche, Macan S'e takılan 2.9 litrelik V6'ya göre 58.8 kg tasarruf sağlayan giriş seviyesi Macan'dan 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli motoru takmayı seçmiş. Geniş devir bandı boyunca sunulan yüksek tork değeri, tüm sürüş koşullarında etkin bir hızlanma performansı sağlıyor. Direksiyon üzerindeki mod düğmesi ve Sport Response tuşu dahil standart Sport Chrono Paketi ile donatıldığında, Macan T 0’dan 100 km/s hıza 6,2 saniyede ulaşıyor ve 232 km/s maksimum hıza sahip oluyor. Macan T'de standart olarak PASM adaptif amortisörler ve çelik helezon yaylar, opsiyonel olarak havalı süspansiyon mevcut.

Gövde 15 mm alçaltılmış, hava süspansiyonu 10 mm daha düşüş sağlıyor ve daha sert bir ön viraj denge çubuğu daha duyarlı bir dönüş sağlamamıza olanak sunuyor. Sürüş, yedi vitesli bir PDK şanzıman aracılığıyla dört tekerleğe de gönderiliyor ve Macan T, isteğe bağlı olarak yeniden kalibre edilmiş Porsche Torque Vectoring Plus sistemi ile birlikte daha fazla atletizm için daha arkaya dönük bir kuruluma sahip.

1968’deki efsane model Porsche 911 T modelinin ruhuna sadık kalan yeni Macan T, son derecede dinamik bir kurulum ve oldukça hafif iki litrelik turbo motor, atletik bir tasarım ve sportif bir sürüşü beraberinde getiren zengin bir standart donanımla Macan ve Macan S arasında konumlandırılıyor. 53.970 £ fiyatla Macan T, serideki standart Macan ve S modeli arasında yer alıyor ve şimdi 2022 baharında teslim edilmek üzere satışa çıkarılmıl durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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