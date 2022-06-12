2022 Yılı İçerisinde Yeni Bir iPad Pro Geleceği İddiaları Artıyor

Yeni bir rapora göre Apple bu yılın sonbahar aylarında iPad Pro serisine yeni bir ekleme yapmayı planlıyor ve 2023'te 14,1 inçlik bir sürümün geleceği yönündeki söylentilere rağmen yeni bir modelin yolda olduğu konusunda iddialar dur durak bilmiyor.

9 Haziran'da Apple'ın 14,1 inç mini LED ekranı, M2 işlemciyle birleştirerek daha büyük yeni bir iPad Pro modeli oluşturmaya çalıştığı söylenmişti. Sözde iPad Pro, 2023'ün başlarında gelecek olan yeni bir sürüm olarak hazırlanırken, mevcut boyut seçeneklerinin 2022'de hâlâ yeni modeller alacağı düşünülüyor.

Bloomberg'in "Power On" haber bülteninde Mark Gurman, Apple'ın 14,1 inçlik bir model beklentisine rağmen 11 inç iPad Pro veya 12.9 inç iPad Pro modellerini üretmeyi bırakma planlarının olmadığını belirtti. Gurman, yeni iPad Pro modellerinin Eylül veya Ekim aylarında piyasaya sürüleceğine ve lansmanın da sonbaharda gerçekleşeceğini düşünüyor.

Yeni iPad Pro'nun Öne Çıkan Özellikleri Ne Olacak?

Gurman, yeni iPad Pro'da M2 işlemciye geçiş, MagSafe ile kablosuz şarj ve kamera sistemi iyileştirmelerini içermesi gerektiğini belirtti. Tahmini 2022'nin başlarında yaptığı önceki iddiaları ve 2022'nin sonundaki lansman önerileriyle büyük ölçüde uyuşuyor. Kamuoyunun beklediği diğer güncellemeler arasında tasarıma bir camın eklenmesi ve 11 inç iPad Pro için mini LED arka aydınlatma yer alıyor.

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