Şu sıralar yükselen döviz kurunun etkilerini pek çok sektörde gözlemlemek mümkün. Peki mevcut döviz kuru ile 2022 yılında akıllı telefon fiyatları nasıl olacak? Sizler için hazırladığımız bu içerikte, önümüzdeki seneye dair olası senaryoları daha yakından inceleyeceğiz.

2022 Yılında Akıllı Telefon Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmek için farklı fiyat noktalarındaki cihazları ele alacağız. Günümüzde giriş segment cihazlar genellikle 200 Dolar civarında fiyat etiketine sahipken, orta segment cihazlar genellikle 500 Dolar civarında fiyat etiketine sahip oluyor. Ayrıca bir adet de premium segment cihaz dahil ederek, 1.250 Dolar fiyat etiketi ile ülkemize giren bir cihazın nerede konumlanacağını inceleyeceğiz.

Son olarak dolar kurunu şu an için 12,5 TL olarak hesaplayacağımızı da söylemek isterim. Bu hesaplamayı farklı fiyat noktasındaki akıllı telefonlara uygulamak ve vergiler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, akıllı telefonlardaki vergi oranı içeriğimize göz atmanız doğru olacaktır.

200 Dolarlık Akıllı Telefon Vergilerle Ne Kadar Oluyor?

Ülkemize Giriş Fiyatı: 2.500 TL

2.500 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1): 25 TL

25 TL TRT Bandrolü (%10): 250 TL

250 TL ÖTV Matrahı: 2.775 TL

2.775 TL ÖTV (%50): 1.387,5 TL

1.387,5 TL KDV Matrahı: 4.162,5 TL

4.162,5 TL KDV (%18): 749,25 TL

749,25 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı: 4.911,75 TL

Bu hesaplamaya göre 200 Dolar tutarındaki giriş segment bir akıllı telefonun mevcut döviz kuru ve vergiler sonrası (distribütör ve bayi karı hariç) satış fiyatı 4.911,75 TL oluyor. Bu fiyatın 2.411,75 TL tutarındaki kısmı ise alınan vergilerden oluşmakta.

500 Dolarlık Akıllı Telefon Vergilerle Ne Kadar Oluyor?

Ülkemize Giriş Fiyatı: 6.250 TL

6.250 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1): 62,5 TL

62,5 TL TRT Bandrolü (%10): 625 TL

625 TL ÖTV Matrahı: 6.937,5 TL

6.937,5 TL ÖTV (%50): 3.468,75 TL

3.468,75 TL KDV Matrahı: 10.406,25 TL

10.406,25 TL KDV (%18): 1.873,12 TL

1.873,12 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı: 12.279,37 TL

Bu hesaplamaya göre 500 Dolar tutarındaki orta segment bir akıllı telefonun mevcut döviz kuru ve vergiler sonrası (distribütör ve bayi karı hariç) satış fiyatı 12.279,37 TL oluyor. Bu fiyatın 6.029,37 TL tutarındaki kısmı ise alınan vergilerden oluşmakta.

1.250 Dolarlık Akıllı Telefon Vergilerle Ne Kadar Oluyor?

Ülkemize Giriş Fiyatı: 15.625 TL

15.625 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1): 156,25 TL

156,25 TL TRT Bandrolü (%10): 1.562,5 TL

1.562,5 TL ÖTV Matrahı: 17.343,75 TL

17.343,75 TL ÖTV (%50): 8.671,87 TL

8.671,87 TL KDV Matrahı: 26.015,62 TL

26.015,62 TL KDV (%18): 4.682,81 TL

4.682,81 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı: 30.698,43 TL

Bu hesaplamaya göre 1.250 Dolar tutarındaki premium segment bir akıllı telefonun mevcut döviz kuru ve vergiler sonrası (distribütör ve bayi karı hariç) satış fiyatı 30.698,43 TL oluyor. Bu fiyatın 15.073,42 TL tutarındaki kısmı ise alınan vergilerden oluşmakta.