2022 Yılında da Yeni Bir Resident Evil Oyunu Görebiliriz

Capcom Resident Evil 5 ve Resident Evil 6 ile büyük başarılar elde etmiş olsa da serinin özünden bir kopuş sergilendiği için fazlaca eleştiriler almıştı. Ancak Resident Evil 7: Biohazard ile yaşanan öze dönüş, Resident Evil 2 (2019) ile tam gaz devam etmişti. Resident Evil 3 (2020) de bu başarılı çizginin bir devamı olacak. Son State of Play yayını sırasında duyurulmuş olan oyun, birkaç hafta sonra satışa sunulacak.

Şu an için Japon oyun devi bir açıklama yapmış değil ama bir söylentiye bakılırsa, önümüzdeki her sene yeni bir Resident Evil oyunu görecekmişiz gibi görünüyor.

Daha önceden Resident Evil 7: Biohazard oyununun Not A Hero içeriğini ve Resident Evil 3 (2020) ile ilgili detayları resmi duyurularından önce isabetli bir şekilde sızdırmayı başaran Aesthetic Gamer / Dusk Golem (ResetEra), Twitter hesabı üzerinden enteresan sayılabilecek bir takım paylaşımlarda bulundu.

Aesthetic Gamer, Ocak ayı içerisinde önümüzdeki sene yeni bir Resident Evil oyunu göreceğimiz işaret etmişti. Bu oyunun bildiğiniz gibi ne sil baştan yapım Resident Evil CODE: Veronica X ne de Resident Evil 8 olmayacağı söyleniyor. 2022 yılında ise bir başka Resident Evil oyununun daha satışa sunulacağı iddia ediliyor. Geliştiricisi ise Resident Evil 3 (2020) oyununun geliştiricisi olan M-Two olacakmış. Ne var ki bu oyunun bir şekilde ertelenebileceğini de sözlerine ekliyor, Aesthetic Gamer. Diğer bir deyişle 2023 yılı gibi çıkışını gerçekleştirebilirmiş.

