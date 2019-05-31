2022 Yılında Dünya Nüfusunun Yüzde 71'i Mobil Kullanıcı Olacak

Cisco Global Mobil Ağlar Endeksi’ne göre, 2022 itibarıyla mobil veri trafiği, global IP trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sini temsil edecek ve yılda 930 eksabayt’a ulaşacak.

Cisco’nun, 2017-2022 yıllarını kapsayan Global Mobil Ağlar Endeksi’ne göre, 2022 sonunda mobil veri trafiği yıllık bir zetabayt bandına yaklaşacak.

2022 itibarıyla mobil veri trafiği, global IP trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sini temsil edecek ve yılda 930 eksabayt’a ulaşacak. Bu, 2012'deki tüm global mobil veri trafiğinin neredeyse 113 kat daha fazla bir rakama denk geliyor.

Raporda, 2017 yılında dünya genelinde 5 milyar mobil kullanıcı olduğu; ancak bu sayının önümüzdeki beş yıl içinde yarım milyar artarak 5,5 milyar kullanıcıya ulaşacağı belirtiliyor. Bu da, dünya nüfusunun yüzde 71’inin mobil kullanıcı olacağı anlamına geliyor.

Rapora göre, 2022 yılında mobil ağlar 8 milyardan fazla kişisel mobil cihazı ve 4 milyar IoT (Nesnelerin İnterneti) bağlantısını destekleyecek.

Raporda ayrıca, 2017 yılında 8,7 Mbps olan ortalama global mobil ağ hızının, 2022'ye kadar üç katından fazla bir artış kaydederek 28,5 Mbps'ye çıkacağı da belirtiliyor.

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, “Küresel mobil trafik zettabayt dönemine yaklaştıkça, 5G ve WiFi'ın gerekli ve tamamlayıcı erişim teknolojileri olarak bir arada var olacağına; kurumsal ve servis sağlayıcı müşterilerimize yapı ve hizmet alanlarını genişletmeleri için kilit avantajlar sunacaklarına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.



