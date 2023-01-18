2022 Yılında En Çok Ödül Kazanan Türk Esporcular Belli Oldu

Geride bıraktığımız 2022 yılında Türk espor oyuncuları toplamda 1.8 milyon dolar ödül kazanırken, ülkeler arası sıralamada en çok ödül kazanan 27. ülke olma başarısını göstermişti. 2021 yılına kıyasla geçtiğimiz yıl 4 sıra gerileyen Türkiye, 2023 yılına ise beklenilenin üzerinde bir performansla başladı. Yılın şimdiye kadarki en büyük başarısı ise Türk takımı S2G Esports'un Dünya PUBG Şampiyonu olmasıyla geldi.

Gerek dağıtılan ödüller gerek oyuncu sayısı ile Dünya'nın en popüler turnuvalarına ev sahipliği yapan espor sektöründe ülkemizde önemli bir yere sahip. Ülkemiz geçtiğimiz yıl kazanılan ödüller bakımından nispeten gerilese de 2023 yılına oldukça iyi başlangıç yapmayı başardı.

2022 Yılında Esporda En Çok Ödül Kazanan Ülkeler

Sıra Ülke Esporcu Kazanılan Ödül 1 Çin 1707 45.2 milyon dolar 2 ABD 3665 28.5 milyon dolar 3 Güney Kore 987 11.8 milyon dolar 4 Brezilya 1364 10.5 milyon dolar 5 Rusya 715 9.3 milyon dolar 6 Almanya 883 6.4 milyon dolar 7 Tayland 668 6.2 milyon dolar 8 Japonya 728 6.1 milyon dolar 9 Danimarka 276 6 milyon dolar 10 İngiltere 832 5.4 milyon dolar 27 Türkiye 434 1.8 milyon dolar

Geride bıraktığımız 2022 yılı içerisinde 1707 esporcu ile 45.2 milyon dolar ödül kazanmayı başaran Çin ilk sırayı alırken, onu 3665 esporcu ile 28.5 milyon dolar ödül kazanan ABD takip etmişti. Ülkemiz ise 434 esporcu ile 1.8 milyon dolar kazanarak 27. sırada yer almıştı.

2022 Yılında En Çok Ödül Kazanan Türk Esporcular

Sıra İsim Kazanç 1 Berkin Çetin (SylaS) 76.150 dolar 2 Taha Ünlü (Calse) 75.150 dolar 3 Halil Berke Öztürk (Knight) 50.000 dolar 4 Talha Mustafa Alan (Lost) 50.000 dolar 5 Yiğit Bozoğlu (Snape) 50.000 dolar 6 Anıl Güven (RipSevinnn) 43.650 dolar 7 Emre Karasoy (Timber) 43.600 dolar 8 Mehmet Akif Kastal (RayZ) 41.312 dolar 9 Faruk Hamsici (HamsiG) 39.150 dolar 10 Emir Beder (Alfajer) 35.076 dolar

2022 yılı içerisinde en çok ödül kazanan Türk esporcularda ilk sırayı Berkin "SylaS" Çetin, 76.150 dolar ile alırken onu Taha "Calse" Ünlü, 75.150 dolar ile takip ediyor.

2023 yılına oldukça hızlı başlayan ülkemiz, bugün itibari ile 17 esporcu ile toplamda 741.500 dolar ödül toplamayı başardı ve şu ana dek Dünya'nın en çok ödül kazanan ülkesi konumunda. Türkiye'yi 547.618 dolar ödül ile Brezilya takip ediyor.