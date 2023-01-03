2022 Yılında Fişi Çekilen Teknolojiler

2023'e yeni girdiğimiz bu günlerde 2023'ün teknoloji trendlerinin ne olacağını hepimiz merakla bekliyoruz ancak geride bıraktığımız yılda pek çok teknoloji trendi de yayın hayatına son verdi.

Bunlar arasında uzun yıllardır kullanıcıların kullanımında olan teknolojiler bulunsa da bazıları daha geçtiğimiz yıl kullanıcılara sunulmuştu. Ne yazık ki bu teknolojiler bekleneni veremedi ve çok geçmeden tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

Peki 2022 yılında aramızdan ayrılan teknolojiler hangileri?

Meta Portal 2018-2022

Meta'nın görüntülü arama özellikleriyle dikkat çeken uygulaması ne yazık ki Zoom'un ve diğer görüntülü görüşme sağlayan uygulamaların popülaritesi altında ezildi. Meta zamanla metaverse'e olan ilgisini de artırınca uygulamanın hayatına son verildi.

Snap Pixy 2022-2022

Snap Pixy, Snapchat'in piyasaya sürdüğü bir sarı drone aracıydı. Snapchat başlarda önemli bir reklam kampanyası sürdürse de çok geçmeden mali problemler nedeniyle ürünün üretimini durdurdu.

iPod 2001-2022

Apple tam 21 yılın ardından son model iPod Touch'la birlikte iPod üretimini durdurdu. iPhone'larda klasikleşen Müzik uygulaması ile birlikte iPod kullanımı da giderek azalmıştı.

Google Stadia 2019-2022

Günümüzde giderek popülerleşen cloud oyun hizmetinin başını elbette GeForce NOW çekiyor. Google ise Stadia ile bu sektöre yönelse de beklediği verimi alamadı ve yalnızca 3 yılın sonunda hizmetin fişini çekti.

Amazon Cloud Cam 2017-2022

Amazon'un yapay zekâ asistanı Alexa ile birlikte çalışan ev güvenlik kamerası Cloud Cam muadilleri arasında yeterli popülerliğe ulaşamadı ve Amazon üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Amazon Kindle 2011-2022

Amazon'un yıllardır gazete ve dergi aboneliklerini sunduğu Kindle, sanal bir tablet üzerinden pek çok gazete ve derginin okunabilmesini sağlıyordu. 11 yıldır hizmet veren ürünün kullanımı giderek azaldı ve Amazon geçtiğimiz yıl bu teknolojiye son verdi.

Blackberry OS 1999-2022

Yıllar önce şaşaalı dönemlerini yaşayan Blackberry ve işletim sistemi Blackberry OS'un yazılım desteği geçtiğimiz yıl şirket tarafından sona erdirildi. Android destekli BlackBerry cihazlar hâlâ rağbet görse de Blackberry OS ile çalışan BlackBerry'ler artık yazılım desteği ve güncellemesi almayacak.