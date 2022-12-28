2022 Yılında İnterneti En Çok Ne İçin Kullandık?

2022 yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde pek çok şirket geride bırakmak üzere olduğumuz yıla dair verileri yayınlamaya başladı. Cloudflare de yayınlamış olduğu verilerde 2022 yılında insanların interneti en çok ne amaçlarda kullandığını ve 2022 yılının internet trendlerinin neler olduğunu gözler önüne serdi.

İnternet altyapı şirketi Cloudflare'den alınan yeni veriler, Google'ın yılın 1 numaralı çevrimiçi hizmeti olduğunu, Instagram'ın sosyal medya kategorisinde Twitter'ı geride bırakmayı başardığını ve İran'ın en çok çevrimiçi kesinti uygulanan ülke olduğunu gösteriyor.

İnsanların bir şeyler izlemek için en çok tercih ettiği mecra bir kez daha YouTube olurken, onu Netflix takip etmeyi sürdürdü. Dünya çapında internet trafiğinin en çok arttığı gün ise Black Friday indirimlerinin başladığı gün oldu.

Fazla uzatmadan Cloudflare tarafından paylaşılan 2022 yılı internet trendleri sizlerle:

2022 Yılı İnternet Trendleri

Yılın en popüler hizmeti olan arama devi Google’ı sırasıyla Facebook takip ederken, Apple ve TikTok üçüncü sırayı paylaştı.

Kullanıcıların 2022'de interneti en yoğun olarak kullandığı gün Black Friday'in ilk günü oldu. Ardından ise Dünya Kupası dönemi internetin en yoğun kullanıldığı dönem oldu.

İran, bu yıl internette en çok kesinti yaratan ülke oldu. Öyle ki yaratılan kesintilerin rakamı, Cloudflare’in analiz ettiği tüm internet kesintilerinin üçte birini oluşturuyor.

İnsanlar bir şeyler izlemek adına en çok YouTube’u, ikinci olarak ise Netflix’i tercih etti.

İnsanların globalde haber konusunda ilk tercihleri ​​BBC oldu. Ardından sırasıyla New York Times, The Guardian, News Google ve Yahoo Finance yer alıyor.

Peki siz 2022 yılında interneti en çok ne için kullandınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.