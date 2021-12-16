2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belli Oldu

Ülkemizdeki hemen her kesimi yakından ilgilendiren asgari ücret, bugün düzenlenen dördüncü toplantının ardından belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği dördüncü toplantı sonrasında 2022 yılında uygulanacak asgari ücret resmi olarak açıklandı. Peki 2022 yılı asgari ücret ne kadar oldu?

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Ne Kadar?

Yeni yıl itibarıyla uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi için 1 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türk İş temsil etti.

1 Aralık tarihinde düzenlenen ilk toplantının ardından 7 Aralık tarihinde ikinci toplantı, 9 Aralık tarihinde ise üçüncü toplantı gerçekleştirilmişti. Sürecin nihai duruma varacağı dördüncü toplantı ise, 16 Aralık tarihinde saat 11:00 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yapıldı.

Şu ana dek 2022 yılı asgari ücret tutarının ne kadar olacağına yönelik pek çok iddia ile karşılaşmıştık ve temel beklentilerin 3.300 TL ila 5.200 TL arasında yoğunlaştığını görmüştük. Dördüncü toplantının ardından nihai kararı alan komisyon, uygulanacak olan asgari ücreti ise resmi olarak duyurdu.

Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda 2022 yılında uygulanacak asgari ücret net 4.250,00 TL oldu. Bu tutarı güncel döviz kuruna çevirdiğimizde yaklaşık olarak 275 USD ediyor. Tabii ki bu değer döviz kuruna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2021 boyunca uygulanan asgari ücret net olarak 2.825,90 TL idi ve yeni ücret, yüzde 50,39 oranında bir artışa tekabül ediyor. Öte taraftan Ocak 2021 tarihinde asgari ücret ile 383 Dolar almak mümkünken, yeni asgari ücretle şu anda yalnızca 275 Dolar alınabiliyor.

Peki siz önümüzdeki sene itibarıyla uygulanacak olan yeni asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu tutarı beğendiniz mi ya da ne kadar olması gerektiğini düşünüyordunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.