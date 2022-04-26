2022 Yılının En Çok İndirilen Uygulaması Belli Oldu

Sensor Tower yakın zamanda TikTok'un 2022'nin ilk çeyreğinde dünya çapında en çok indirilen uygulama olduğu “Q1 2022: Intelligence Data Digest” raporunu yayınladı.

TikTok, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarından biri konumunda. Uygulama, 2021'in ilk çeyreğinde 3,5 milyar indirmeyi aşarak bu dönüm noktasına ulaşan yalnızca beşinci (ve Meta'ya ait olmayan tek) uygulama oldu.

2022'nin başından beri TikTok 175 milyondan fazla kez indirildi. TikTok son dokuz çeyrekte 10 milyon indirmeyi aşarken YouTube art arda sekiz çeyrekte aynı eşiği aştı. Rapora göre WhatsApp'ın dünya çapında 250 milyon indirmeye sahip olduğu 2018 yılının başından bu yana hiçbir uygulama TikTok'tan daha fazla indirme alamadı.

TikTok'un başarısı ve bu başarının nereye gittiği hakkında söylenecek çok şey var. Sosyal medya uygulaması; olabilecek her niş konuyu barındırması ve benzersiz algoritması açısından eşsiz durumda. Geliştiriciler de uygulamaya her geçen ay yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Daha kısa bir zaman önce video yorumlarını beğenmeme özelliği test ediliyordu. Ayrıca şirket kısa bir süre önce kendi AR geliştirme platformu Effect House'u başlattı.

TikTok Tüm Dünyada En Çok İndirilen Uygulama Oldu

IPhone ve iPad'lerdeki küresel indirmelere bakıldığında son üç çeyrekte ilk beş uygulamanın sıralaması değişmedi. TikTok, Asya'daki %11'lik büyümenin etkisiyle 2022'nin ilk çeyreğinde üçüncü kez 70 milyon App Store indirmesini aştı. Dünyanın en büyük uygulama yükleme pazarlarından birine sahip Hindistan'da yasaklanmasına rağmen uygulama Asya genelinde üçüncü sırada yer aldı. App Store'da bir numara olmasına rağmen Asya'da Google Play için yedinci sırada yer aldı.

ABD'de de Zirvede TikTok Yer Alıyor

ABD genel indirmelerine bakıldığında TikTok, 2021 yılının ilk çeyreğinden bu yana her çeyrekte en çok indirilen uygulama oldu. TikTok'u geride bırakan son uygulama 2020'nin 4. çeyreğinde Zoom'du. Ayrıca TikTok ve YouTube, 2021 yılının ilk çeyreğinden bu yana ABD App Store'undaki en iyi iki uygulama oldu. TikTok, geçen yılın aynı dönemine göre %19'luk bir indirme artışıyla Google Play'de üst üste üçüncü çeyrekte bir numaralı uygulama oldu.

Aynı beş uygulama, son dört çeyreğin her birinde Avrupa'da en üst sıralarda yer aldı. TikTok ve WhatsApp ilk iki sırada yer alırken, Instagram son çeyrekte dördüncü sıraya geriledi. WhatsApp, son yedi çeyreğin her birinde Avrupa'daki en iyi App Store uygulaması olmasına rağmen TikTok aynı dönemde Google Play'de de en üst sırada yer aldı.

Sensor Tower tarafından yapılan bu tahminlere 1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri ​​arasında iPhone, iPad ve Google Play için dünya çapında yapılan indirmeler dâhil. Buna önceden yüklenmiş uygulamalar dâhil değil. Şirket yalnızca benzersiz indirmeleri veri olarak kabul ediyor ve Android tahminleri üçüncü parti mağazaları içermiyor.