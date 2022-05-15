2022 Yılının Eurovision Şampiyonu Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl Hollanda'da gerçekleştirilen Eurovision'u İtalya'yı temsil eden rock grubunun kazanması nedeniyle son şampiyon İtalya'nın ev sahipliğini üstlendiği Eurovision 2022'nin şampiyonu belli oldu. Bu yıl 40 ülkenin katılımcı olarak yer aldığı ve yalnızca 25 ülkenin finale katılma hakkını elde ettiği Eurovision 2022'nin şampiyonu 631 puan ile Ukrayna oldu.

25 ülkenin şarkıcısının performans gösterdiği Eurovision 2022 finalinde yarışmayı Ukrayna'nın "Stefania" şarkısı 631 puana ulaşarak kazandı. İkinci sırayı 466 puanla "Space Man" şarkısıyla Birleşik Krallık alırken, üçüncü sırayı ise "Slomo" şarkısıyla İspanya aldı.

Geceye damga vuran olay ise Ukrayna'nın seyirci oylamasında alabileceği 468 puanın 439'unu alması oldu. Bu, oyların %93'ünü aldıkları anlamına geliyor. Ukrayna bu oranla Eurovision rekorunu kırdı ve daha önce rekor yalnızca %78 seviyesindeydi.

Eurovision 2022 Sonuçları