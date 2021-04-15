2022'de Çıkacak Olan iPhone Hakkında İlk Söylentiler Geldi

2022'de çıkacak olan iPhone ile ilgili şimdiden bilgiler gelmeye başladı. Analist Ming-Chi Kuo'nun yeni bir raporu geldi ve 2022'de neler değişeceğine ışık tutuyor.

2022'de Çıkacak Olan iPhone Nasıl Olacak?

Analist Ming-Chi Kuo'nun yeni raporu, Apple'ın 5.4 inçlik iPhone'u 2022 serisinden çıkarabileceğini ve bunun yerine 6,1 inç ve 6,7 inç boyutlarında yalnızca iki ana cihaz ve iki üst düzey "Pro" cihaz sunacağını gösteriyor.

Şirket, 5.4 inçlik modeli iPhone 13 serisinin bir parçası olarak sunmaya devam edecek, ancak bu muhtemelen "mini" boyut için yolun sonu gibi gözüküyor. iPhone 12 Mini satışlarında da bazı sıkıntıların olduğu söylentileri ortalıkta dolaşmaktaydı. Apple iPhone'larda Mini modelini komple kaldıracak görünüyor.

iPhone 13'ün aynı tasarımı koruyacağı ve biraz daha gelişmiş iç özellikler sunacağı söyleniyor. Öte yandan iPhone 14 modelinden gerçekten kablosuz bir deneyim için Lightning bağlantı noktasının kaldırılacağı bilgisi ortalıkta konuşuluyor.

Kuo, kamera modülünün, mevcut iPhone'lardan ve tüm Android amiral gemilerinden daha büyük bir sensöre sahip olacak 48 megapiksel ana sensör ile önemli bir yükseltme göreceğine inanmakta. Yeni sensörün Gece Modunda daha iyi görüntü kalitesi sunmasının yanı sıra 8K video yakalama desteği sunması da bekleniyor.

Apple bir periskop telefoto lensi de 2023 yılındaki iPhone'lar ile piyasaya sürebilir. 2023 yılında daha çok uzun bir süre var ve o zamana kadar çok şey değişebilir. Yeni sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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Yeni iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Apple son yıllarda tüm modellerini eylül ayında tanıtıyor olsa da bu durum, pandemi sebebi ile iPhone 12'lerde değişti. Etkilenen şey yalnızca tanıtım tarihi değil, satışa sunulma tarihi de oldu. Bildiğiniz üzere pandemi hala ana gündemimiz ve hastalığın nasıl seyredeceğini halen kestirmek mümkün değil.

Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını ya da ne zaman satışa sunulacağını konuşmak için erken olduğunu söyleyebiliriz. Yine de mevcut sızıntılar ve söylentiler en uygun takvim olarak Eylül 2021 - Ekim 2021 aralığını işaret ediyor.