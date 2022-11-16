2023 Grammy Adayları Belli Oldu: Artık En İyi Video Oyun Müziği Kategorisi de Var!
2023 Grammy adayları belli oldu. Bu sene eklenen yeni kategoriler arasında En İyi Video Oyunu Müziği de yer alıyor. Tüm kategoriler ve adaylar listesi burada!
Recording Academy, 2023 Grammy adaylarını paylaştı. 65.'si düzenlenecek olan Grammy Ödüllerini bu sene özel kılan şey ise Adele ve Beyonce'nin aynı kategoride yer alması. Kategorilerde hayranların favori olarak gösterdiği isimler ise Harry Styles, Bad Bunny, Taylor Swift, Steve Lacy, Doja Cat ve Lizzo oluyor.
Geçtiğimiz sene yeni bir albüm yaparak hayranlarının yüzünü güldüren Adele, ''Easy On Me'' şarkısıyla yılın kaydı dalında aday olarak gösterildi. Aynı kategoriye Beyonce ise 2022 yılının Temmuz ayında çıkardığı Renaissance albümündeki ''Break My Soul'' şarkısıyla giriyor. Beyonce'nin 28 Grammy ödülü ile bugüne dek en çok Grammy ödülü alan kadın sanatçı olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Grammy'ye Yeni Kategoriler Eklendi
Recording Academy CEO'su Harvey Mason Jr şu şekilde açıklama yaptı:
"Müzikte böylesine verimli bir yıla katkıda bulunan bu yılın tüm GRAMMY adaylarını kutlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Beş yeni kategorinin eklenmesi ve yeni, çeşitli oylama üyeleri sınıfıyla, tüm bu inanılmaz müziği ve onu yapan insanları onurlandırmayı dört gözle bekliyoruz.''
Eklenen yeni kategoriler; Yılın Söz Yazarı, Klasik Olmayan En İyi Altenatif Müzik Performansı, En İyi Amerikan Performansı, En İyi Video Oyunu Müziği, En İyi Şiir Albümü, En İyi Film Müziği şeklinde sıralanıyor.
Ödül töreni 5 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek. Canlı yayınlanacak tören, eski adıyla Staples Center olan Crypto.com arenasında yapılacak.
Yılın Kaydı
- ABBA – Don't Shut Me Down
- Adele – Easy on Me
- Beyoncé – Break My Soul
- Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock
- Doja Cat – Woman
- Harry Styles – As It Was
- Kendrick Lamar – The Heart Part 5
- Lizzo – About Damn Time
- Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous
- Steve Lacy – Bad Habit
Yılın Albümü
- ABBA – Voyage
- Adele – 30
- Bad Bunny – Un Verano Sin Ti
- Beyoncé – Renaissance
- Brandi Carlile – In These Silent Days
- Coldplay – Music of the Spheres
- Harry Styles – Harry's House
- Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers
- Lizzo – Special
- Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)
Yılın Şarkısı
- Adele – Easy on Me
- Beyoncé – Break My Soul
- Bonnie Raitt – Just Like That
- DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did
- Gayle – ABCDEFU
- Harry Styles – As It Was
- Kendrick Lamar – The Heart Part 5
- Lizzo – About Damn Time
- Steve Lacy – Bad Habit
- Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)
En İyi Yeni Sanatçı
- Anitta
- Domi & JD Beck
- Latto
- Måneskin
- Molly Tuttle
- Muni Long
- Omar Apollo
- Samara Joy
- Tobe Nwigwe
- Wet Leg
En İyi Pop İkili/Grup Performansı
- ABBA – Don't Shut Me Down
- Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam
- Coldplay & BTS – My Universe
- Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)
- Sam Smith & Kim Petras – Unholy
En İyi Video Oyunu Müziği
- Alien: Fireteams Elite - Austin Wintory
- Assansis's Creed - Steph Economou
- Call of Duty - Bear McCreary
- Marvel's Guardians of the Galaxy - Richard Jacques
- Old World- Christopher Tin
En İyi Rap Şarkısı
- DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did
- Future Featuring Drake & Tems – Wait for U
- Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P
- Jack Harlow Featuring Drake – Churchill Downs
- Kendrick Lamar – The Heart Part 5
En İyi Rap Albümü
- DJ Khaled – God Did
- Future – I Never Liked You
- Jack Harlow – Come Home the Kids Miss You
- Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers
- Pusha T – It's Almost Dry
En İyi Müzik Video
- Adele – Easy on Me
- BTS – Yet to Come
- Doja Cat – Woman
- Harry Styles – As It Was
- Kendrick Lamar – The Heart Part 5
- Taylor Swift – All Too Well: The Short Film
En İyi Film Müziği
- Adele – Adele One Night Only
- Billie Eilish – Billie Eilish Live at the O2
- Justin Bieber – Our World
- Neil Young & Crazy Horse – A Band a Brotherhood a Barn
- Rosalía – Motomami (Rosalía TikTok Live Performance)
- Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story
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