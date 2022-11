2023 Grammy Adayları Belli Oldu: Artık En İyi Video Oyun Müziği Kategorisi de Var!

Recording Academy, 2023 Grammy adaylarını paylaştı. 65.'si düzenlenecek olan Grammy Ödüllerini bu sene özel kılan şey ise Adele ve Beyonce'nin aynı kategoride yer alması. Kategorilerde hayranların favori olarak gösterdiği isimler ise Harry Styles, Bad Bunny, Taylor Swift, Steve Lacy, Doja Cat ve Lizzo oluyor.

Geçtiğimiz sene yeni bir albüm yaparak hayranlarının yüzünü güldüren Adele, ''Easy On Me'' şarkısıyla yılın kaydı dalında aday olarak gösterildi. Aynı kategoriye Beyonce ise 2022 yılının Temmuz ayında çıkardığı Renaissance albümündeki ''Break My Soul'' şarkısıyla giriyor. Beyonce'nin 28 Grammy ödülü ile bugüne dek en çok Grammy ödülü alan kadın sanatçı olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Grammy'ye Yeni Kategoriler Eklendi

Recording Academy CEO'su Harvey Mason Jr şu şekilde açıklama yaptı:

"Müzikte böylesine verimli bir yıla katkıda bulunan bu yılın tüm GRAMMY adaylarını kutlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Beş yeni kategorinin eklenmesi ve yeni, çeşitli oylama üyeleri sınıfıyla, tüm bu inanılmaz müziği ve onu yapan insanları onurlandırmayı dört gözle bekliyoruz.''

Eklenen yeni kategoriler; Yılın Söz Yazarı, Klasik Olmayan En İyi Altenatif Müzik Performansı, En İyi Amerikan Performansı, En İyi Video Oyunu Müziği, En İyi Şiir Albümü, En İyi Film Müziği şeklinde sıralanıyor.

Ödül töreni 5 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek. Canlı yayınlanacak tören, eski adıyla Staples Center olan Crypto.com arenasında yapılacak.

Yılın Kaydı

ABBA – Don't Shut Me Down

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Steve Lacy – Bad Habit

Yılın Albümü

ABBA – Voyage

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Beyoncé – Renaissance

Brandi Carlile – In These Silent Days

Coldplay – Music of the Spheres

Harry Styles – Harry's House

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo – Special

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Yılın Şarkısı

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

En İyi Yeni Sanatçı

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

En İyi Pop İkili/Grup Performansı

ABBA – Don't Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay & BTS – My Universe

Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

En İyi Video Oyunu Müziği

Alien: Fireteams Elite - Austin Wintory

Assansis's Creed - Steph Economou

Call of Duty - Bear McCreary

Marvel's Guardians of the Galaxy - Richard Jacques

Old World- Christopher Tin

En İyi Rap Şarkısı

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Future Featuring Drake & Tems – Wait for U

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P

Jack Harlow Featuring Drake – Churchill Downs

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

En İyi Rap Albümü

DJ Khaled – God Did

Future – I Never Liked You

Jack Harlow – Come Home the Kids Miss You

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Pusha T – It's Almost Dry

En İyi Müzik Video

Adele – Easy on Me

BTS – Yet to Come

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Taylor Swift – All Too Well: The Short Film

En İyi Film Müziği