Memur Maaş Zammı Belli Oldu: 2023 Memur Maaşları Ne Kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaş zamları hakkında açıklamalarda bulundu. 2023 yılı zam oranı belli oldu. İşte detaylar!
2023 itibarıyla asgari ücrete gelen zammın ardından Türkiye'de çalışmakta olan birçok memur ve memur emeklisi, yeni yıl zam oranı için haber beklemekteydi. Aralık ayı enflasyon oranları kapsamında geçtiğimiz günlerde memur ve memur emeklisi maaşlarının %16,47 oranında zamlanacağı düşünülüyordu.
Ancak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı zam oranının %25 olarak güncellendiğini belirtti. Peki, 2023 yılında memur maaşları ne kadar oldu?
2023 Yılı Memur Maaşları
|Unvan
|Mevcut Maaş
|Yeni Maaş
|Genel Müdür 1/4
|29809 TL
|37261 TL
|Şube Müdürü (Lisans Mezunu) 1/4
|15848 TL
|19810 TL
|Öğretmen 1/4
|12276 TL
|15345 TL
|Kaymakam 1. sınıf 1/4
|27574 TL
|34468 TL
|Başkomiser 3/1
|15810 TL
|19763 TL
|Polis Memuru 8/1
|13747 TL
|17184 TL
|Uzman Doktor 1/4
|18853 TL
|23566 TL
|Hemşire (Lisans Mezunu) 5/1
|11828 TL
|14785 TL
|Mühendis 1/4
|16205 TL
|20256 TL
|Teknisyen (Lise Mezunu)
|10100 TL
|12625 TL
|Profesör 1/4
|25984 TL
|32480 TL
|Araştırma Görevlisi 7/1
|15311 TL
|19139 TL
|Vaiz 1/4
|12752 TL
|15940 TL
|Avukat 1/4
|15485 TL
|19356 TL
Kaynak: Hürriyet
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