Memur Maaş Zammı Belli Oldu: 2023 Memur Maaşları Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaş zamları hakkında açıklamalarda bulundu. 2023 yılı zam oranı belli oldu. İşte detaylar!

Memur Maaş Zammı Belli Oldu: 2023 Memur Maaşları Ne Kadar?
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

2023 itibarıyla asgari ücrete gelen zammın ardından Türkiye'de çalışmakta olan birçok memur ve memur emeklisi, yeni yıl zam oranı için haber beklemekteydi. Aralık ayı enflasyon oranları kapsamında geçtiğimiz günlerde memur ve memur emeklisi maaşlarının %16,47 oranında zamlanacağı düşünülüyordu.

Ancak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı zam oranının %25 olarak güncellendiğini belirtti. Peki, 2023 yılında memur maaşları ne kadar oldu?

Memur Maaş Zammı Belli Oldu: 2023 Memur Maaşları Ne Kadar?

2023 Yılı Memur Maaşları

Unvan Mevcut Maaş Yeni Maaş
Genel Müdür 1/4 29809 TL 37261 TL
Şube Müdürü (Lisans Mezunu) 1/4 15848 TL 19810 TL
Öğretmen 1/4 12276 TL 15345 TL
Kaymakam 1. sınıf 1/4 27574 TL 34468 TL
Başkomiser 3/1 15810 TL 19763 TL
Polis Memuru 8/1 13747 TL 17184 TL
Uzman Doktor 1/4 18853 TL 23566 TL
Hemşire (Lisans Mezunu) 5/1 11828 TL 14785 TL
Mühendis 1/4 16205 TL 20256 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 10100 TL 12625 TL
Profesör 1/4 25984 TL 32480 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 15311 TL 19139 TL
Vaiz 1/4 12752 TL 15940 TL
Avukat 1/4 15485 TL 19356 TL

Kaynak: Hürriyet

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