2023 Model Alfa Romeo Tonale Yollarda!

2023 model Alfa Romeo Tonale sonunda kendisini gösterdi. Tonale'yi ilk olarak 2019'da bir konsept olarak gördük. Gaz-elektrik aktarma organları için ekstra geliştirme kararı ve 2021'deki çip sıkıntısı merakla beklenen modelin çıkışını geciktirmişti. Alfa Romeo, nihayet plug-in-hybrid güç aktarma organına sahip ilk Alfa Romeo olan ikinci SUV'sinin üretim versiyonunu bizlerin beğenisine sundu. İşte detaylar!

2023 Model Alfa Romeo Tonale Özellikleri

2023 model Tonale iki güç aktarma organı ile sunulacak. Ön tekerlekleri arka aksa monte edilmiş 121 beygirlik bir elektrik motoruyla çalıştıran 180 beygir gücündeki turboşarjlı 1.3 litrelik sıralı dörtlü yeni plug-in hibrit kurulum, tavan döşemesini oluşturuyor. Sistem, dört tekerleğe toplam 272 beygir gücü gönderiyor ve elektrik motoru, gücünü 15,5 kWh lityum iyon pilden alıyor. Tonale PHEV, altı ileri otomatik şanzıman kullanıyor ve Alfa Romeo, 30 milden fazla elektrikli sürüş menzili vaat ediyor.

Tonale PHEV üç sürüş moduna sahip olacak: Günlük sürüş için motor ve elektrik motorunu harmanlayan Natural modu, saf elektrikle seyahat için kullanılacak olan Gelişmiş Verimlilik; ve hem motordan hem de e-motordan maksimum performans için tercih edilecek olan Dinamik mod. Tonale alıcıları, plug-in modelle birlikte, turboşarjlı 2.0 litrelik sıralı dörtlü ve dokuz vitesli otomatik şanzımanı tercih edebilecekler.

Bu motor, sağlıklı bir 256 beygir gücü ve 295 pound-feet tork üretiyor. Hibrit olmayan Tonale ayrıca dört tekerlekten çekiş ile standart olarak gelecek. Alfa Romeo, Tonale'nin markadan beklediğimiz atletik sürüş dinamiklerine sahip olacağına söz veriyor. Hızlı 13.6:1 direksiyon oranı ile birlikte Tonale, Comfort veya Sport olarak ayarlanabilen isteğe bağlı uyarlanabilir amortisörlere sahip bağımsız bir ön ve arka süspansiyona sahip.

Tonale, geleneksel Alfa Romeo ızgarasını çevreleyen üç U şeklinde LED ince farlarla stilistik olarak konsepte sadık kalıyor. Arkada, önden üç parçalı yıldırım motifini yansıtan modaya uygun, tam genişlikte bir arka lamba bulunur. Tonale 178,3 inç uzunluğunda, bu da onu bir BMW X1'den birkaç inç daha uzun kılıyor, ancak yine de bir X3'ten altı inçten daha kısa olduğunu dile getirebiliriz.

Tonale'nin içinde, Stellantis'in Uconnect 5 bilgi-eğlence sistemini çalıştıran 10.3 inçlik bir orta dokunmatik ekran ve 12.3 inçlik bir dijital gösterge kümesi bulunuyor. Kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz telefon şarjı standart olacak ve Uconnect 5, Amazon'un Alexa sanal asistanını içeriyor. Alfa Connect uygulaması, diğer işlevlerin yanı sıra araç sahiplerinin motoru çalıştırıp durdurmasına ve kapıları uzaktan kilitlemesine ve açmasına olanak tanıyacak ve Tonale ayrıca kablosuz güncellemeleri alabilecek.

Alfa Romeo, Tonale'nin otomobilin yaşam döngüsü boyunca araç verilerini kaydedecek ve Tonale'nin doğru bir şekilde bakımının ve servisinin yapıldığının bir sertifikası görevi görecek bir NFT dijital sertifikasına sahip ilk araç olacağını söylüyor. Alfa Romeo, bunun otomobilin kalan değerine fayda sağlayacağını ve kullanılmış pazardan satın alan gelecekteki sahiplerin neye bulaştığını bilmelerine yardımcı olacağını iddia ediyor. Alfa Romeo, bakımı kendiniz yapmaya karar verirseniz NFT'nin kayıt tutmayacağını belirtti.

Tonale ayrıca uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritte kalma yardımı ve otomatik acil frenleme dahil olmak üzere standart güvenlik teknolojisi ile donatılmış. Trafik Sıkışıklığı Asistanı özelliği, otoyolda aracın hızını ayarlayabilecek ve yönlendirebilecek. Tonale, Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere üç donanım seviyesinde gelecek ve 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Sipariş defterleri bu yılın dördüncü çeyreğinde açılacak ve fiyatının yaklaşık 38.000 dolardan başlaması bekleniyor.

Aracın 2023 yılında Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.