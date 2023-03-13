2023 Oscar Ödülleri Kazananları Açıklandı
Bu yıl 95.'si düzenlenen Oscar Ödülleri sahipleriyle buluştu. İşte her dalda ödüllerine kavuşan kazananlar!
Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstlendiği 2023 Oscar Ödülleri geçtiğimiz gece sahipleriyle buluştu.
Bugüne kadarki en yüksek aday katılımının yaşandığı 95. Oscar Ödülleri'nde Netflix birçok dalda kazandığı ödülle dikkat çekerken, en çok Oscar kazanan yapım 7 farklı dalda ödül kazanan ve çıkışıyla da sükse yapan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) oldu.
2023 Oscar Ödülleri Kazananları
En İyi Film
- All Quiet on the Western Front
- Avatar: The Way of Water
- The Banshees of Inisherin
- Elvis
- Everything Everywhere All at Once [KAZANAN]
- The Fabelmans
- Tár
- Top Gun: Maverick
- Triangle of Sadness
- Women Talking
En İyi Erkek Oyuncu
- Austin Butler, Elvis
- Colin Farrell, The Banshees of Inisherin
- Brendan Fraser, The Whale [KAZANAN]
- Paul Mescal, Aftersun
- Bill Nighy, Living
En İyi Kadın Oyuncu
- Cate Blanchett, Tár
- Ana de Armas, Blonde
- Andrea Riseborough, To Leslie
- Michelle Williams, The Fabelmans
- Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once [KAZANAN]
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever
- Hong Chau, The Whale
- Kerry Condon, The Banshees of Inisherin
- Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once [KAZANAN]
- Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin
- Brian Tyree Henry, Causeway
- Judd Hirsch, The Fabelmans
- Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin
- Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once [KAZANAN]
En İyi Yönetmen
- Todd Field, Tár
- Dan Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once [KAZANAN]
- Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin
- Ruben Ostlund, Triangle of Sadness
- Steven Spielberg, The Fabelmans
En İyi Özgün Senaryo
- Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin
- Dan Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once [KAZANAN]
- Steven Spielberg and Tony Kushner, The Fabelmans
- Todd Field, Tár
- Ruben Ostlund, Triangle of Sadness
En İyi Uyarlama Senaryo
- Edward Berger, Ian Stokell and Lesley Paterson, All Quiet on the Western Front
- Rian Johnson, Glass Onion: A Knives Out Mystery
- Living, Kazuo Ishiguro
- Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig and Justin Marks, Top Gun: Maverick
- Sarah Polley, Women Talking [KAZANAN]
En İyi Animasyon
- Guillermo del Toro’s Pinocchio [KAZANAN]
- Marcel the Shell With Shoes On
- Puss in Boots: The Last Wish
- The Sea Beast
- Turning Red
En İyi Belgesel
- All That Breathes
- All the Beauty and the Bloodshed
- Fire of Love
- A House Made of Splinters
- Navalny [KAZANAN]
En İyi Uluslararası Film
- Almanya, All Quiet on the Western Front [KAZANAN]
- Arjantin, Argentina, 1985
- Belçika, Close
- Polonya, EO
- İzlanda, The Quiet Girl
En İyi Kurgu
- The Banshees of Inisherin
- Elvis
- Everything Everywhere All at Once [KAZANAN]
- Tár
- Top Gun: Maverick
En İyi Sinematografi
- James Friend, All Quiet on the Western Front [KAZANAN]
- Darius Khondji, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths
- Mandy Walker, Elvis
- Roger Deakins, Empire of Light
- Tár, Florian Hoffmeister
En İyi Özgün Müzik
- Volker Bertelmann, All Quiet on the Western Front [KAZANAN]
- Justin Hurwitz, Babylon
- Carter Burwell, The Banshees of Inisherin
- Son Lux, Everything Everywhere All at Once
- John Williams, The Fabelmans
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- All Quiet on the Western Front [KAZANAN]
- Avatar: The Way of Water
- Babylon
- Elvis
- The Fabelmans
En İyi Kostüm Tasarımı
- Babylon
- Black Panther: Wakanda Forever [KAZANAN]
- Elvis
- Everything Everywhere
- Mrs. Harris Goes to Paris
En İyi Görsel Efekt
- All Quiet on the Western Front
- Avatar: The Way of Water [KAZANAN]
- The Batman
- Black Panther: Wakanda Forever
- Top Gun: Maverick
En İyi Ses
- All Quiet on the Western Front
- Avatar: The Way of Water
- The Batman
- Elvis
- Top Gun: Maverick [KAZANAN]
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- All Quiet on the Western Front
- The Batman
- Black Panther: Wakanda Forever
- Elvis
- The Whale [KAZANAN]
En İyi Özgün Şarkı
- “Applause” from Tell It like a Woman
- “Hold My Hand” from Top Gun: Maverick
- “Lift Me Up” from Black Panther: Wakanda Forever
- “Naatu Naatu” from RRR [KAZANAN]
- “This Is a Life” from Everything Everywhere All at Once
En İyi Kısa Film
- An Irish Goodbye [KAZANAN]
- Ivalu
- Le Pupille
- Night Ride
- The Red Suitcase
En İyi Kısa Belgesel
- The Elephant Whisperers [KAZANAN]
- Haulout
- How Do You Measure a Year?
- The Martha Mitchell Effect
- Stranger at the Gate
En İyi Kısa Animasyon
- The Boy, the Mole, the Fox and the Horse [KAZANAN]
- The Flying Sailor
- Ice Merchants
- My Year of Dicks
- An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It
Peki sizin Oscar favorileriniz hangi adaylardı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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