2023 Poşet Fiyatları Açıklandı

Bir süredir plastik poşet fiyatlarının 2023 yılı itibari ile zamlanacağına dair söylentiler dolaşırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili açıklama yaparak soru işaretlerini giderdi. Bakan Kurum'un açıklamasına göre 2023 yılında plastik poşet fiyatlarında herhangi bir düzenlemeye gidilmeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen yeni yıl plastik poşet fiyatlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Plastik Poşet Fiyatları 2023'te de 25 Kuruş Olarak Kalacak

Poşette gösterilen başarıya yeni yılla birlikte Depozito Yönetim Sistemi'yle de ulaşılacağını belirten Bakan Kurum, 2023'ün sonuna kadar ülkenin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla hizmet vermeyi ve doğayı korumayı amaçladıklarını söyledi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu da plastik poşet fiyatının artmaması gerektiği yönündeki düşüncelerini kamuoyuna bildirmişti.

Bakanlık verilerine göre geride kalan 4 yılda 25 kuruşluk poşet uygulaması sayesinde 550.000 ton plastik atığın ve 23.000 ton sera gazı salımının önüne geçildi. Plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de azaldı ve 3.8 milyar TL tasarruf sağlandı.