Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: 2023 Seçim Tarihi Belli Oldu!

Bir süredir muhalefet tarafından erken seçime dair iddialar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapmış olduğu açıklama ile son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti Grup Toplantısı'na yapmış olduğu açıklamalar seçimin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "seçimi Mayıs ayında gerçekleştirelim" açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu söylemi yineledi ve 2023 seçiminin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

Seçim 14 Mayıs 2023'te Gerçekleşecek

Geçmiş yıllardaki seçimlerle ilgili anekdotlar paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçim tarihini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de “Yeter söz milletin” demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına “Yeter” diyecektir."

14 Mayıs 1950 Tarihinde Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıfta bulunduğu 14 Mayıs 1950 seçimlerinde "Yeter Söz Milletin" sloganıyla yola çıkan Celal Bayar’ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti, oyların yaklaşık %55’ini alarak 416 milletvekilli çıkarmayı başarmıştı ve CHP'nin 27 yıl süren iktidarı el değiştirmişti.