2023 Yılı Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı

2023 yılı için ilk bedelli askerlik dönemine ilişkin askerlik yerleri belli oldu. Millî Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyurunun ardından yeni yılda silah altına alınacak bedelli askerlik adaylarının askerlik yerleri açıklandı.

Bedelli askerlik sevk tarihleri ve asker adaylarının askerliklerini gerçekleştireceği yerler bir süredir büyük merak konusuydu. Millî Savunma Bakanlığı nihayet bu soru işaretlerini giderecek duyuruyu gerçekleştirdi. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.

Şu andan itibaren bedelli askerlik adaylarının askerlik yerleri e-Devlet Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama üzerinden sorgulanabiliyor. Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler ise sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecek.

2023 Yılı Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri

2023 yılı içerisinde bedelli askerlik gerçekleştirecek adayların sevk tarihleri de açıklandı.