2023 Yılı Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı
2023 yılının ilk bedelli askerlik dönemine ilişkin askerlik yerleri açıklandı. 2023 yılı bedelli askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte detaylar!
2023 yılı için ilk bedelli askerlik dönemine ilişkin askerlik yerleri belli oldu. Millî Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyurunun ardından yeni yılda silah altına alınacak bedelli askerlik adaylarının askerlik yerleri açıklandı.
Bedelli askerlik sevk tarihleri ve asker adaylarının askerliklerini gerçekleştireceği yerler bir süredir büyük merak konusuydu. Millî Savunma Bakanlığı nihayet bu soru işaretlerini giderecek duyuruyu gerçekleştirdi. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.
Şu andan itibaren bedelli askerlik adaylarının askerlik yerleri e-Devlet Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama üzerinden sorgulanabiliyor. Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler ise sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecek.
2023 Yılı Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri
2023 yılı içerisinde bedelli askerlik gerçekleştirecek adayların sevk tarihleri de açıklandı.
- 02 Şubat 2023
- 02 Mart 2023
- 06 Nisan 2023
- 04 Mayıs 2023
- 31 Mayıs 2023
- 06 Temmuz 2023
- 10 Ağustos 2023
- 07 Eylül 2023
- 05 Ekim 2023
- 09 Kasım 2023
- 07 Aralık 2023
Bedelli Askerlik Ücreti ve Kıdem Tazminatı Belli Oldu
Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte bazı önemli kalemlerde fiyat artışları yaşandı. Binlerce kişi tarafından merakla beklenen 2023 bedelli askerli ücreti, yayımlanan genelge ile açıklandı.
YORUMLAR