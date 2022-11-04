2023 Yılı Trafik Cezaları Belli Oldu

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2023 yılı için trafik cezaları belli oldu. İşte detaylar!

2023 Yılı Trafik Cezaları Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Üretici Fiyatları Genel Endeksi'ne göre meydana gelen ortalama fiyat artışını ifade eden Yeniden Değerleme Oranı çerçevesinde yeni trafik cezaları belli oldu. 2023 yılı itibarıyla trafikteki kusurlu davranışlar çok daha yüksek cezalara sahip olacak.

%112,9 olara belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, 2023 yılında trafik cezalarına etki edecek. En yüksek cezanın tutarı ise 20 bin 977 lira olarak belirlendi. Ayrıca kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 TL olarak açıklanırken ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 8090 TL'ye yükseldi.

2023 Yılı Trafik Cezaları Belli Oldu  

İşte 2023 Yılı Trafik Cezaları

Ceza Türü 2023 Yılı Ceza Miktarı
Kırmızı Işıkta Geçmek 951 TL
Hız Sınırını %10-%30 Aşmak 951 TL
Hız Sınırını %30-%50 Aşmak 1979 TL
Hız Sınırını %50'den Fazla Aşmak 4064 TL
Alkollü Araç Kullanmak 4064 TL
Emniyet Kemeri Takmamak 436 TL
Araç Sürerken Telefon Kullanmak 951 TL
Ehliyetsiz Araç Kullanmak 8090 TL
Drift Atmak 20342 TL
Uyuşturucu Madde Alarak Araç Kullanmak 20977 TL
Emniyet Şeridini İhlal Etmek 4064 TL

2023 yılı trafik cezaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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