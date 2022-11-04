2023 Yılı Trafik Cezaları Belli Oldu  

Üretici Fiyatları Genel Endeksi'ne göre meydana gelen ortalama fiyat artışını ifade eden Yeniden Değerleme Oranı çerçevesinde yeni trafik cezaları belli oldu. 2023 yılı itibarıyla trafikteki kusurlu davranışlar çok daha yüksek cezalara sahip olacak.

%112,9 olara belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, 2023 yılında trafik cezalarına etki edecek. En yüksek cezanın tutarı ise 20 bin 977 lira olarak belirlendi. Ayrıca kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 TL olarak açıklanırken ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 8090 TL'ye yükseldi.

İşte 2023 Yılı Trafik Cezaları

Ceza Türü 2023 Yılı Ceza Miktarı Kırmızı Işıkta Geçmek 951 TL Hız Sınırını %10-%30 Aşmak 951 TL Hız Sınırını %30-%50 Aşmak 1979 TL Hız Sınırını %50'den Fazla Aşmak 4064 TL Alkollü Araç Kullanmak 4064 TL Emniyet Kemeri Takmamak 436 TL Araç Sürerken Telefon Kullanmak 951 TL Ehliyetsiz Araç Kullanmak 8090 TL Drift Atmak 20342 TL Uyuşturucu Madde Alarak Araç Kullanmak 20977 TL Emniyet Şeridini İhlal Etmek 4064 TL

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