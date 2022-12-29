2023 Yılında Oyun Sektörünü Neler Bekliyor?

Oyun sektörü her geçen yıl teknolojinin de gelişmesiyle giderek gelişiyor ve büyüyor. Zamanında çok daha niş bir kitleye hitap eden oyunlar günümüzde birçok farklı türde 7'den 70'e herkes tarafından oynanıyor. Şu anda Dünya çapında milyonlarca dolarlık pazara sahip olan oyun sektörü, önümüzdeki 2023 yılında da büyümesini ve gelişmesini sürdürecek.

Bu büyüme ve gelişme gerek oyunlara gerekse oyun konsollarına da yansıyor. Böylelikle oyunlar günümüze kıyasla giderek gelişiyor ve pek çok açıdan faydaları da artıyor. Peki 2023 yılında oyun sektöründe neler görmeyi bekliyoruz?

Bulut Oyun Pazarına Olan İlgi Artacak

Son yıllarda internet hızlarının da giderek artması, oyun sektörünü bulut oyun pazarına doğru sürükledi. Video oyunlarını doğrudan uzak sunucular üzeriinden çalıştıran ve kullanıcın tek tuşla oyuna dalmasını sağlayan sunucular, özellikle de iyi bir sisteme sahip olmayan oyuncuların gözdesi durumunda. Giderek artan kullanıcı sayısı ise bulut tabanlı oyunların, oyun sektöründe önümüzdeki yıl daha da popülerleşeceğini ortaya koyuyor.

Mobil Oyun Pazarı Büyüyecek

Mobil oyunlar hâlihazırda hem konsol hem de bilgisayar oyunlarını geride bırakmayı başarmış durumda. Sektörü bu kadar popüler yapan şey, herkesin telefonlarından çok rahat bir şekilde bu oyunlara erişebiliyor olması. Özellikle önümüzdeki yılda da bu pazarın giderek büyüyeceği tahmin ediliyor.

Kripto Paralar Oyun Sektörüne Dâhil Olacak

Kripto paralar günümüzde pek çok alanda kullanılmakta ve zaman zaman oyun sektörüne dâhil olduklarını da gördük. Gelecek yıl oyun sektöründe yeni ödeme yöntemleri ve oyun içi alışverişler aracılığıyla kripto paraların büyük ölçüde yer alması bekleniyor.

Donanımda Tasarımın Öncü Olduğu Bir Dönem

Oyun sektöründe üst düzey performans için elbette yeni nesil donanımlar kullanılması gerekiyor. Sürekli gelişen teknoloji ve buna ayak uyduran oyunlar en nihayetinde en yeni donanımlara ihtiyaç duyuyor ancak kullanıcılar, bir oyun bilgisayarından yalnızca yüksek performans beklemiyor. Kullanıcılar artık tasarıma da büyük önem verdiğinden, yeni nesil donanımlara sahip cihazların, şık tasarımlarla buluştuğu bilgisayarları daha çok tercih etmeye başladı. Gelecek yılda da bu trendin büyük ölçüde sürmesi bekleniyor.

Sanal Gerçeklik Teknolojisi Benzersiz Deneyimler Sunacak

Oyun severler yalnızca yeni nesil donanımlara değil, aksesuarlara da rağbet gösteriyor. Son dönemlerde sanal gerçekliğe adım için oyuncuların ana kapısı olan VR aksesuarları oyun deneyimini artırmakla kalmıyor, bambaşka bir deneyimi gözler önüne seriyor. Giderek gelişen teknolojiyle birlikte önümüzdeki yılda VR oyunlarının popülerleşmesi bekleniyor.

Espor Popüleritesini Artıracak

Espor, oyun sektörünün de gelişmesiyle giderek popüler hâle geldi. Geçmişten bu yana yalnızca birkaç oyundan oluşan espor pazarı artık birçok oyuna ev sahipliği yapıyor. Pazarın yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılına kadar 1,87 milyar dolara ulaşması beklenirken teknolojik gelişmelerin de e-spor pazarının büyümesine katkıda bulunacak birçok gelişmenin önünü açması bekleniyor.