2023 Yılında Twitter'a Gelecek İlk Özellik Belli Oldu

Twitter için 2022 yılı bir hayli yoğun bir yıl oldu. Elon Musk'ın satım alımının tamamlanmasıyla birlikte popüler sosyal medya platformuna onlarca yeni özellik geldi ve görünüşe göre 2023 yılı ile birlikte bu yenilikler daha da sürecek.

Bugün atmış olduğu tweet'le 2023 yılında Twitter'a gelecek ilk yeni özelliği açıklayan Elon Musk, bu özelliğin yeni ve farklı bir gezinme deneyimi üzerine olduğunu belirtti. Ocak ayı ile birlikte kullanıcılara sunulacak yeni gezinme deneyimi sayesinde kullanıcılar keşfet vari yeni bir sisteme sahip olacak.

Twitter'a Yeni Ana Sayfa Görünümü Geliyor

Şu anda Twitter ana sayfasında sağ üstte yer alan bir ayar aracılığıyla tweet'leri popüler tweet'ler veya kronolojik sıraya göre sıralamak mümkün. Yeni gelecek özellikle birlikte bunun yanı sıra tweet'leri gündeme ve konulara göre kategorileştirerek görüntülemek mümkün olacak.

Bu yeni görünümün popüler sosyal medya platformuna ne zaman geleceği belirsiz ancak daha önceki özelliklerde olduğu gibi ilk olarak Twitter Blue kullanıcılarına test olarak kullanıma sunulması mümkün.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.