2029’da Dünya’yı Teğet Geçecek Olan Asteroit, Çıplak Gözle Görülebilecek

Yaklaşık 10 yıl sonra, 13 Nisan 2029’da oldukça büyük bir göktaşının Dünya ile çok yakın bir karşılaşması olacak. Apophis adı verilen asteroit, gezegenimize sadece 30 bin kilometre mesafeden geçecek.

Dünyamıza çarpacak bir göktaşının canlı hayatının tamamen bitmesine neden olup olmayacağı yıllardır tartışılan bir konu. Tıpkı 20 milyon yıl önce Meksika’ya düşen meteorun dinozorlar başta olmak üzere 20 kilo üzerindeki tüm canlıların soyunu tüketmesi gibi.

Genellikle Hollywood filmlerinde izlediğimiz bu korkunç senaryo, 13 Nisan 2029’da gerçek olabilir. Apophis olarak bilinen asteroit, yaklaşık 10 yıl sonra Dünya’ya sadece 30 bin kilometre mesafeden geçecek. Ay’ın gezegenimize uzaklığının 362 bin ila 405 bin kilometre olduğunu düşündüğümüzde, bu oldukça yakın bir mesafe.

Öte yandan bu karşılaşma, gelecek 10 yılda dünyadaki araştırmacılara, eğer günün birinde büyük bir asteroit canlı hayatını tehdit ederse, ne gibi önlemler alabilecekleri konusunda iyi bir test olacak.

ABD’nin Maryland eyaletinde devam eden Uluslararası Astronomi Akademisi Gezegen Savunma Konferansı, tam da bu konuyu merkezine alıyor.

NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi (PDCO), Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN) ve çeşitli diğer üst düzey uluslararası kuruluşlar, asteroit çarpma riskiyle karşı karşıya kalan dünyanın buna karşı üretebileceği çözümleri ortaya koymak adına en keskin zihinleri bir araya getirdi.

Bilim insanlarına göre, 1100 metre büyüklüğündeki Apophis, Dünya’ya o kadar yakın geçecek ki, herhangi bir teleskopa ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle görülebilecek.

Apophis'in 2029 geçişi sırasında Dünya'ya hiçbir risk oluşturmayacağını söylemekte fayda var. Zira uzay kayasının izleyeceği yol haritası birçok algoritma tarafından detaylı bir şekilde hesaplandı ve gezegenimize çarpma şansının olmadığı belirlendi. En azından 2029’da.