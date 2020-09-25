2035 Yılında Benzinli ve Dizel Araç Satış Yasağı Gelecek

ABD'de iklim değişikliğinden dolayı ön plana çıkan benzinli ve dizel araç satış yasağı Kaliforniya eyaletinin gündeminde. Kaliforniye Valisi Gavin Newsom'a göre 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların trafikten kalkması gerekiyor.

Bugüne kadar Avrupa hükümetlerinin radarında olan benzinli ve dizel araçlar artık Kaliforniya'da da risk teşkil ediyor. Vali Newsom içten yanmalı motoru 2035 yılına kadar kaldırmayı planladığını, içten yanmalı binek araçların ve hafif kamyonların satışının yasaklanacağını söyledi.

Benzinli ve dizel araç satış yasağı neden önemli?

Vali tarafından alınan bu karar benzinli ve dizel araçlar yerine sıfır emisyonlu araç satışını ön plana çıkarıyor. Ayrıca orta ve ağır hizmet kamyonlarına uymaları için fazladan on yıl verileceği de dile getirildi. Vali araç satış yasağı ile ilgili "Bu, devletimizin iklim değişikliğiyle mücadelede atabileceği en etkili adımdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Arabalarımız orman yangınlarını daha da körüklememeli ve oksijensiz hava şartları yaratmamalı. Araçlarımız buzulları eritmemeli veya kıymetli plajlarımızı ve kıyılarımızı tehdit eden deniz seviyelerini yükseltmemelidir."

Los Angeles'dan dizel yasağı teklifi: Yeni Yeşil Anlaşması

Ayrıca benzer bir çalışma Los Angeles'da yürütülüyor. Belediye Başkanı Eric Garcetti "Yeni Yeşil Anlaşması"nı önerdi ve bu, 2025 yılına kadar sıfır emisyonlu araçların yeni otomobil satışlarının yüzde 25'ini oluşturmasını kapsıyor.

Bu tür bir dizel araç satış yasağı bazı Avrupa şehirlerinde tartışılmış ve hatta uygulanmaya başlanmış olsa da, ABD için oldukça etkili bir adım olabilir. Türkiye'de ise iklim değişikliğini hızlandıran motorlu araçlar için yasak tartışmasının devam ettiğini hatırlatalım.