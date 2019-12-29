2050 Yılında Tüm Dünya Temiz Enerjiye Geçebilir

Bilim insanları uzun bir süredir iklim değişikliği ile ilgili bütün dünyayı uyarıyor. Ancak şimdiye kadar bazı ülkeler hariç onların sözünü dinleyen pek kimse yok. Şimdi ise bilim insanları yeni bir proje ile geldi. İşte haberimizin detayları.

2050 yılına kadar 143 ülkenin tamamen temiz enerjiye geçebileceğini söyleyen bilim insanları, enerji talebini yarı yarıya düşürme peşinde. One Earth isimli dergide yayınlanan plan, daha önce Stanford'lu bir ekibin projesinin devamı gibi görünüyor.

Küresel iklim değişikliği önlenebilir

Bilim insanları 73 trilyon dolar gibi bir harcama ile Dünya'nın tamamının temiz enerjiye geçiş yapabileceğini söylüyor. Ayrıca nakliye gibi alanlarda temiz enerji kullanacağı için yeni istihdam bölgeleri kurulabilir.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) zaman çizelgelerinden daha iddialı olduğunu kaydeden Stanford'lu mühendis ve araştırmanın yazarlarından Mark Jacobson, iklim değişikliğini önlemenin mümkün olduğunu ifade etti. Her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olan çevre kirliliği bu sayede önlenebilir.

Bazılar projeyi sonuna kadar desteklerken, kimileri de muhafazakar bakış açısına sahip olduğunu düşünüyor. 2050 yılı gibi bir yakın tarihte tüm dünyanın temiz enerjiye geçmesi belki de görüldüğü kadar imkansız değil. Siz bu konuda nasıl bir fikre sahipsiniz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.