20'li Yaş Challenge Paylaşmak Tehlikeli mi? Uzmanlar Uyardı!

20'li Yaş Challenge paylaşımı ile ilgili endişe verici bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, son dönemde sosyal meyda platformlarında çok popüler hale gelen akıma karşı kullanıcıları uyardı. Peki, kullanıcıların yirmili yaşlardaki hallerini paylaştıkları bu akım neden tehlikeli?

20'li Yaş Challenge Akımına Katılmak Neden Tehlikeli?

Son dönemde sosyal medya platformlarında kullanıcıların yirmili yaşlardaki hallerini paylaştıkları bir akım ortaya çıktı. Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre Türk girişimi Syntonym’in kurucusu Batuhan Özcan ve Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 30 milyondan fazla kullanıcının katıldığı fotoğraf paylaşım akımına karşı uyardı.

Yüz tanıma sistemi üzerine çalışan kişilerin söz konusu akımdan yararlanabileceğini söyleyen Syntonym Kurucusu Batuhan Özcan, "Çünkü çözmeye çalıştıkları sorunlardan biri de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmaya direnç kazandırmak. Bu akım doğrudan bu amaçla başlatılmıştır demek zor ama bundan faydalanabilecekleri çok aşikar" dedi.

Facebook ve Instagram platformlarında daha önce 10 Yıl Challenge yapıldığını hatırlatan Özcan, "İnsanın her yaş dönümünü kayıt altına alıyorlar. Farklı algoritmalar oluşturuyorlar. Bu uygulamanın tamamen veri toplama amaçlı olduğunu söyleyemeyiz ama bu kadar veri de çok rahatça kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Bu tarz uygulamalarda dikkatli olunması ve veri paylaşılmaması gerektiğini belirten Özcan, ileri teknolojilerde banka hesabımıza veya evimize yüz tanıma sistemi üzerinden girebileceğinizi ifade etti. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bu verilerin kullanılabileceğini söyleyen Özcan, "Bunun, şifrenizi paylaşmaktan farkı kalmıyor" sözlerini kullandı.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Kişinin şimdiki haliyle 20 yaşlarındaki halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulabilir. Bu konuda ırk analizi yapıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar var ancak bu çok uç bir olay. Faceapp gibi uygulamalar için önemli bir veri olabilir" ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti: