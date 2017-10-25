20MP Ön Kameralı Telefon: BLU Vivo 8L

Piyasaya sürdüğü fiyat-performans odaklı akıllı telefonlarıyla dikkat çeken BLU, bugün yeni telefonu Vivo 8L’i kullanıcılara sundu. 20MP ön kamerası ve metal kasasıyla dikkat çeken cihaz, fiyatıyla da cezbetmeyi başarıyor.

Amazon şirketi sayesinde kendini bir hayli geliştiren BLU, Vivo 8L’i bugün satışa çıkardı. Tek bir arka kamerayla gelen cihazı, “Vivo ailesinin üst seviye modeli” olarak tanımlarsak yanlış olmayacaktır. Çünkü diğer modellere göre daha güzel spesifikasyonlar barındıran Vivo 8L’nin, ön kamerasının çözünürlüğü arka kamerasından yüksek olmasıyla da farkını ortaya koyuyor.

MediaTek 6753 yonga setinden gücünü alan cihazda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunuyor. Şirket tarafından “FullHD” olarak söylenen ekran aslında HD çözünürlüğe sahip ve 5.3 inç boyutunda. 13MP arka ve 20MP ön kamera barındıran Vivo 8L, Sony IMX sensörüne sahip. Ayrıca 4000 mAh bataryayla gelen cihazın kasası tamamen metal.

3.5 mm kulaklık girişi ve microUSB bağlantısıyla gelen Vivo 8L’de maalesef parmak izi sensörü ve hızlı şarj desteği bulunmuyor. Ancak Amazon’da 200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz, fiyatına göre gayet başarılı.