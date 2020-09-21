21 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 21 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

21 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.
21 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı
Son 24 saatte 112.942 test yapıldığı ve 1.743 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 68 kişi hayatını kaybetti ve 1.202 kişi iyileşti.
21 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
21 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 304.610 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.574'e yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.491 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 268.435 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
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