21 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu, 21 Kasım Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 21 Kasım Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 21 Kasım Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 21 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 21 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu.

21 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 152.214 test yapıldığı ve 5.532 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 135 kişi hayatını kaybetti ve 3.233 kişi iyileşti.

21 Kasım Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

21 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 440.805 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12.219'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 4.121olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 370.825 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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