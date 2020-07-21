21 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 21 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

21 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 21 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 21 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

21 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 42.846 test yapıldığı ve 928 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 1.009 kişi iyileşti.

21 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

21 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 221.500 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.526'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.246 toplam entübe hasta sayısının ise 379 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 204.011 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok."

Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Q4yg4zCxN8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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