21 Yaşındaki Genç Öğrenci, Ruhunu NFT Olarak Sattı

Hollanda’nın Lahey kentinde yaşayan 21 yaşındaki sanat öğrencisi Stijn van Schaik, ruhunu NFT olarak OpenSea isimli dijital pazarda sattı. Schaik’in OpenSea’deki ruhunu sattığu sayfada şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba insan, profilime hoşgeldin. Burada ruhumu satıyorum. Hâlâ ona sahipken bana veya ruhuma dair herhangi bir şey sormaktan çekinme."

NFT, açılımı "non-fungible token", Türkçe'de genellikle "değişimi mümkün olmayan para ya da çip" diye niteleniyor. NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.

NFT'ler bir süredir gündemde önemli yer ediniyor ancak bu sefer gündeme gelmesi alışılmışın dışında. 21 yaşında bir sanat öğrencisi olan Stijn van Schaik, almış olduğu kararla ruhunu NFT olarak sattı. Kendisine "Stinus" diyen Stijn bu girişimi için bir de internet sitesi açtı. Sitede ruhunun hangi şekillerde kullanılabileceğini belirten bir sözleşme yer alıyor. Ruhu satın alan kişinin yapabilecekleri arasında şunlar var:

Söz konusu ruhun sahibi olduğunu iddia etmek

Ruhun herhangi bir nedenle bir kişi veya kuruma tamamen veya kısmen devredilmesi

Onu tamamen veya kısmen bir tanrıya veya manevi bir varlığa kurban etmek.

Ruhun değerini, miktarını veya özünü azaltacak veya daha büyük bir bütüne dahil edecek bir amaç için kullanılması

21 Yaşındaki Öğrenci Ruhunu 377 Dolara Sattı

Sözleşmede 'bazı inanç sistemlerinde yaygın olarak tanımlandığı gibi Stinus'un 'ruhunun' bağımsız biçimde var olmaması durumunda' ya da 'bu inancın gerçekliği yansıtması halinde de' sözleşmenin geçerliliğini koruyacağı belirtiliyor. 21 yaşındaki Hollandalı öğrenci 9 sayfalık sözleşmeyi yazar Liminal Warmth ile ortak bir şekilde hazırladı. Stijn niyetinin kripto para birimi ve blok zinciri teknolojisinin farklı biçimlerini tanıtmak olduğunu belirtiyor.

OpenSea üzerinde Ethereum'la uyumlu Polygon platformunda satışa çıkarılan 'ruh', 0,15 ETH yani 377$'a satıldı. NFT'nin şu anki değeri ise tam 1040 ETH, yani dolar bazındaki değeriyle 3.662.000$.

En son Ocak 2022'de Endonezyalı bir başka üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali ise 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye olarak satışa çıkarmıştı. Gozali bu satıştan tam 1 milyon dolar kazanmıştı.