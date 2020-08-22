22 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 22 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

22 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 22 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 22 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 22 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

22 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 93.007 test yapıldığı ve 1.309 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 22 kişi hayatını kaybetti ve 801 kişi iyileşti.

22 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

22 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 257.032 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.102'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 762 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 236.370 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hFQinfNV3f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2020

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