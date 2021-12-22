22 Aralık 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu
Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 22 Aralık 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı belli oldu. Peki kaç yeni vaka, kaç yeni hasta ve kaç yeni vefat var?
2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 22 Aralık 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu. Peki, bugün kaç yeni vaka, kaç yeni hasta ve kaç yeni vefat bulunuyor?
Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız. pic.twitter.com/TLRWWK9ahZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2021
22 Aralık 2021 Koronavirüs Tablosu: Vaka Sayısı Kaç Oldu?
- Test Sayısı: 352.438 (Dün: 353.152)
- Vaka Sayısı: 19.095 (Dün: 19.859)
- Vefat Sayısı: 179 (Dün: 187)
- Toplam Doz: 126.565.703 (Dün: 125.761.472)
Uğur Şahin Covid-19 Aşısı Olmadı mı? Fotoğraflı Açıklama Geldi
Uğur Şahin Covid-19 aşısı olmadı mı iddiaları sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Konuyla ilgili uzun bir açıklama yapan ve üç dozun tamamını yaptırdığını dile getiren Dr.
Covid-19 Belirtileri Neler?
- Ateş
- Kuru Öksürük
- Yorgunluk
- Baş Ağrısı
- Boğaz Ağrısı
- Kas Ağrısı
- İshal
- Tat ve Koku Kaybı
- Ciltte Döküntü
- Solunum Güçlüğü
- Göğüs Ağrısı
- Konuşma Kaybı
- Hareket Kaybı
Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (20 Aralık)
Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 20 Aralık haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.
Virüsle enfekte olan ve süreci semptomatik yaşayan kişiler, ortalama beş gün içerisinde belirtileri göstermeye başlarlar. Bazı durumlarda bu süre iki haftayı bulabilir. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Eğer ciddi semptomlar gösteriyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.
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Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu uygulamada koronavirüs haritasının yanı sıra risk haritası da yer alıyor. Aynı zamanda HES Kodu işlemlerinizi de yine Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
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