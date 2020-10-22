22 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu, 22 Ekim Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 22 Ekim Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 22 Ekim Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu.

22 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 117.198 test yapıldığı ve 2.102 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 71 kişi hayatını kaybetti ve 1.581 kişi iyileşti.

22 Ekim Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

22 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 355.528 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.584'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.599 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 310.027 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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