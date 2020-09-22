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22 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 22 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. 22 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

22 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 22 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

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22 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 114.311 test yapıldığı ve 1.692 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 65 kişi hayatını kaybetti ve 1.261 kişi iyileşti.

22 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

22 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 306.302 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.639'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.522 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 269.696 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

22-eylul-turkiye-koronavirus-toplam-vaka-sayisi-ve-can-kaybi

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