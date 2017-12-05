22 Milyon Dolarlık Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

'Bilimin en zengin ödüllüleri' olarak nitelendirilen "Breakthrough Awards" dün gece California'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Her biri 3 milyon dolar değerinde olan yedi ödül, Temel Fizik, Yaşam Bilimleri ve Matematik kategorilerinde toplam 34 bilim insanına verildi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın sunuculuğunu yaptığı gecede, bilim dünyasının en başarılı isimleri ödüllerini aldı. California'nın ev sahipliği yaptığı ve Nobel'den sonra en prestijli ödüllerden bir tanesi olarak gösterilen "Breakthrough Awards" Temel Fizik, Yaşam Bilimleri ve Matematik olmak üzere üç temel kategoride verildi.

Temel Fizik alanındaki ödüle, NASA'nın WMAP uydusu kullanılarak kozmik mikrodalga ışınlarıyla uzayın arka plan sıcaklığını haritanlandıran proje layık görüldü ve ekipte yer alan 27 kişi ödülün sahibi oldu. Söz konusu proje, 13.7 milyar yıl önceki büyük patlamadan geriye kalan bu radyasyon şemasını, sıcak ve soğuk noktaları haritalandırarak, evrenin kökeni ve evrimi hakkındaki birçok soru işaretini cevaplamıştı.

Matematik alanındaki 3 milyon dolarlık ödülü, Utah Üniversitesi'nden Christopher Hacon ve San Diego California Üniversitesi'nden James McKernan ikilisi paylaştı. İki İngiliz fizikçi, birajik cebirsel geometri olarak bilinen ve 1.000'den fazla boyuta sahip soyut nesnelerin daha düşük boyutlu yüzeylere yansıtılmasına ilişkin kuralları belirleyen bir matematik alanına katkı sağladıkları için ödüle layık görüldü.

Yaşam Bilimleri kategorisindeki ödülü ise San Diego'daki Salk Enstitüsü'nden Joanne Chory'nin, iklim değişikliği ile mücadele amacıyla yaptığı çalışmalara verildi. Chory, bitkiler üzerinde genetik çalışmalar yapmış ve bitkilerin doğru kullanıldığı takdirde küresel bazda emisyon oranlarının yüzde 50'sini azaltabileceğini ortaya koymuştu. Aynı kategoride bir diğer ödül de hücreleri sağlıklı tutan "kalite kontrol" mekanizmaları ve motor nöron hastalığı araştırmaları için Kyoto Üniversitesi'nden Kazutoshi Mori'ye ve Peter Walter'e verildi. Ayrıca San Diego Üniversitesi'nden Don Cleveland da yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen bir başka isim oldu.

Her biri 3 milyon dolar değerinde olan ödüller, bu yıl toplamda 22 milyon doların üzerine çıkmayı başardı. "Breakthrough Awards" Silikon Vadisi teknoloji yatırımcısı Yuri Milner, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 23andMe'den Anne Wojcicki ve Google'dan Sergey Brin tarafından destekleniyor.