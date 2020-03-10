2.2 Milyon Dolarlık Elektrikli Otomobil, Hemen Alıcılarını Buldu

Hafif spor arabalar üreten İngiliz otomotiv firması Lotus Cars’ın elektrikli otomobil modeli piyasaya çıkmadan tükendi. Sahip olmak isteyenlerin kapora ödemek zorunda olduğu Lotus Cars elektrikli otomobilin özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Spor araba ve yarış arabaları üreten İngiliz otomotiv şirketi Lotus Cars’ın ilk elektrikli otomobili olan Evija, henüz piyasaya çıkmadı ancak şimdiden stoklar eridi. 2.2 milyon dolar (13 milyon TL) fiyat etiketiyle satışa sunulan aracın taliplerinden öncelikle 322 bin dolar (yaklaşık olarak 2 milyon TL) kapora alınıyor.

Lotus Evija

İngiliz otomotiv devinin şimdiye kadar ürettiği en hafif otomobil olma özelliğini taşıyan Evija, aynı zamanda sınırlı adet üretilen araçlar arasında. 2020’de satışa sunulacağı açıklanan model şimdiden sahiplerini buldu. Başka bir deyişle 130 adet Evija, sahiplerine ulaştı. Aracın özelliklerinden bahsetmek gerekirse; Lotus Evija, 2000 beygir gücünde ve 3 saniyeden kısa bir sürede 100 km hıza ulaşabiliyor. Sadece 18 dakikada tamamıyla şarj oluyor ve bu şarjla 400 km yol gidilebiliyor. İç tasarımda karbon fiber ve alkantara döşemelerinin yanı sıra Formula 1 araçlarında gördüğümüz direksiyonuyla dikkat çeken araçta şehir, spor ve pist olmak üzere üç farklı sürüş moduna yer veriliyor.