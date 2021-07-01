22 TL’lik Oyun Epic Games Store’da Ücretsiz Dağıtılıyor

22 TL’lik oyun Epic Games Store’da ücretsiz oldu. Eğer bulmaca ve strateji elementleri ile donatılmış macera oyunlarını seviyorsanız, bu haftanın oyununu kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Detaylar haberimizde.

The Spectrum Retreat Epic Games Store’da Ücretsiz Dağıtılıyor

Geride bıraktığımız haftalarda ikişer oyunu ücretsiz yapan Epic Games, bu defa tek bir oyunun dağıtımına başladı. Yedi gün boyunca The Spectrum Retreat’i kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Hemen aşağıdan oyun hakkında merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

The Spectrum Retreat

Dan Smith Studios tarafından geliştirilen The Spectrum Retreat, Ripstone Games yayıncılığında 2018 yılı içerisinde PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Bu hafta itibarıyla da Epic Games Store kullanıcıları ile buluşmasını gerçekleştirdi.

Yakın gelecekte geçen oyunun hikayesine göre, dış dünyadan huzurlu ama kendi içinde de ürkütücü olan The Penrose otelinde uyanan Alex isimli bir karakterin rolüne bürüneceğiz. Nasıl geldiğimize dair hiçbir bilginin olmadığı otel boş olup, birkaç robot asistan tarafından işletilmektedir.

Kısa bir süre sonra Cooper ile iletişim kuracağımız telefonu bulmamızın ardından, kahvaltı sırasında içinde bulunduğumuz dünya gerçeklikten sapmaya başlayacak ve isteğimiz dışında bir simülasyonda kapana kısılacağız. Ne var ki Alex’in sicilini kabul etmeyen sistem nedeniyle The Penrose otelinin her bir katını tek tek araştırmamız ve bir yandan gizleri ortaya çıkartırken, bir yandan da karşımıza çıkan bulmacaları çözmemiz gerekecek.

Eğer The Spectrum Retreat genel olarak ilginizi çekmişse, buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacaklar, ama bunun için 8 Temmuz 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu hatırlatalım. Sonrasında ise Bridge Constructor: The Walking Dead ve Ironcast oyunları kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.