23 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 23 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

23 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 23 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

23 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 112.102 test yapıldığı ve 1.767 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 72 kişi hayatını kaybetti ve 1.027 kişi iyileşti.

23 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

23 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 308.069 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7. 711'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.561 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 270.723 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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