23 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Can Kaybı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 23 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 23 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 23 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 23 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

23 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 41.413 test yapıldığı ve 1.268 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 27 kişi hayatını kaybetti ve 1.315 kişi iyileşti.

23 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

23 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 190.165 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.001'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 893, toplam entübe hasta sayısının ise 362 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 162.848 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları cümlelere yer verdi:

"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."

Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xQqKtmwSFo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2020

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