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23 Mart Türkiye Koronavirüs Tablosu ve İllere Göre Aşı Tablosu

23 Mart Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. 23 Mart Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İllere göre aşı tablosu ve vaka sayısı haberimizde.

fahrettin-koca98
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

23 Mart Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 23 Mart vaka sayısı kaç oldu? 23 Mart Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İllere göre aşı tablosu ve vaka sayısı açıklandı.

23 Mart Türkiye Koronavirüs Tablosu

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Ramazan Ayında 22 İle Koronavirüs Yasakları Gelecek İddiası Bilim Ramazan Ayında 22 İle Koronavirüs Yasakları Gelecek İddiası

23 Mart Aşı Tablosu

Hemen aşağıdan bugün hangi ilde ne kadar aşı yapılmış öğrenebilirsiniz.

23 Mart Aşı Tablosu

Koronavirüs Risk Haritasında Renk Kriterleri Değiştirilebilir Bilim Koronavirüs Risk Haritasında Renk Kriterleri Değiştirilebilir

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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