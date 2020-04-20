Sokağa Çıkma Yasağının 23 Nisan'da Başlaması Bugün Kararlaştırılacak

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüsü kapsamında 2 hafta önce uygulanmaya başlanan, sadece hafta sonları için geçerli olan sokağa çıkma yasağı, 23 Nisan'dan başlayacak şekilde dört güne çıkarılabilir. Dün akşam telefonla ABD Başkanı Donal Trump ile koronavirüsünü ve bölgesel gelişmeleri görüştüğü belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili dijital olarak gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde, koronavirüs salgını nedeniyle kamu sağlığı ve ekonomilerde meydana gelen olumsuz durumlara karşı işbirliği içinde olma kararı aldığı belirtilen Erdoğan, koronavirüsüyle mücadeleyi yönettiği Huber Köşkü'nden, dördüncü kez dijital olarak gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına katılacak. Kabine toplantısının gündem maddesi koronavirüsüyle mücadele. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının değerlendirileceği kabine toplantısı sonucunda sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan olacak şekilde dört gün düzenlenebilir. Toplantının akabinde alınan kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtildi.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ile 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

4 gün uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağı, Ramazan ayı öncesine denk geleceği için marketlerde yığılmaya neden olabileceği de düşünülüyor. Bu duruma alternatif olarak, 23-24 Nisan tarihlerinde sadece marketlerin açık kalması, diğer tüm iş yerlerin kapatılması, 25-26 Nisan tarihlerinde ise sadece 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı da çıkabilir.

Üçüncü bir seçenek olarak ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda iş yerlerin tatil olması, 24 Nisan Cuma günü normal çalışma saatlerine dönülmesi ve 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakanlar Kurulu'nun kabine toplantısı sonrası konu ile ilgili verecekleri karar merakla bekleniyor.