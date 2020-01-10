23 Saat Pil Ömrüne Sahip Bilgisayar Elimizde! #CES2020

CES 2020'de tanıtılan teknolojik ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Acer en yeni teknolojik ürünlerini dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de duyurdu. Bu videomuzda Spin 5, Spin 3, ConceptD 7 Ezel, ConceptD 7 Ezel Pro ve ConceptD 700,Acer B250i projector,TravelMate P2, TravelMate P6, Swift 3 ürünlerinin teknik özelliklerine, detaylarına değinerek inceliyoruz.

23 saat pil ömrüne sahip olan TravelMate P6 modeli tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Acer'ın CES 2020'de tanıttığı en özel ürünleri sizler için bir araya getirdik. Hemen aşağıda yer alan videodan Acer'ın CES 2020'de tanıttığı özel ürünlere göz atabilirsiniz.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!